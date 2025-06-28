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27.06.2025, 20:55

15-летняя школьница из Туркестанской области родила от военнослужащего

Новости Казахстана 0 378

В Туркестанской области Казахстана 15-летняя ученица девятого класса родила ребёнка от 23-летнего военнослужащего. Несмотря на очевидный факт половой связи с несовершеннолетней, уголовное дело об изнасиловании оказалось замороженным. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на расследование журналистки Жазиры Бегалы.

Фото: wallpapers.com
Фото: wallpapers.com

Брак вместо ответственности

Согласно материалу, после того как девушка забеременела, военный попытался избежать наказания, официально оформив с ней брак. Однако спустя полгода он бросил девушку и вернул её в дом родителей. По словам Жазиры Бегалы, следователь закрыл дело после того, как с несовершеннолетней взяли расписку о «добровольной» связи.

«Чтобы избежать уголовной ответственности за связь с несовершеннолетней, мужчина официально женился на ней, но спустя полгода бросил и вернул в родительский дом», — рассказала журналистка.

Хаос в расследовании: полиция и военное следствие перекидывают дело друг другу

После обращения семьи школьницы в Астану расследование формально возобновили, но никаких реальных действий с того времени не последовало. В Военном следственном управлении МВД сообщили, что только зафиксировали инцидент, а вести расследование, по их мнению, должна полиция Жетысайского района.

В свою очередь, в районной полиции заявили, что дело не находится в их юрисдикции, и отправили материалы обратно в военное следствие. В итоге на сегодняшний день не ясно, кто из правоохранительных органов несёт ответственность за ведение расследования.

Семья осталась без поддержки

Сейчас школьница воспитывает новорождённого ребёнка одна. Семья находится в крайне тяжёлом положении: мать девочки является единственным кормильцем, отец погиб. Подозреваемый военнослужащий до сих пор не понёс никакого наказания.

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