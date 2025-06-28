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28.06.2025, 07:39

Тұмар‑2025: назвали лучшие программы и журналистов – каждый получил миллион тенге

Новости Казахстана 0 373

В Астане в преддверии Дня работников СМИ состоялось вручение Национальной телевизионной премии "Тұмар‑2025". Победители из 11 номинаций были отмечены не только символической статуэткой, но и денежной наградой — по одному миллиону тенге. Специальные премии получили агентство "Хабар", КТК и Первый канал Евразия, сообщает  Lada.kz.  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК
Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК

Церемония награждения лауреатов Национальной телевизионной премии «Тұмар-2025» прошла 27 июня в Астане и была приурочена ко Дню работников средств массовой информации.

В этом году на премию поступило более 300 заявок от республиканских и региональных телеканалов по 11 номинациям. В шорт-лист попали 44 работы. Победители получили не только статуэтки, но и денежный приз в размере одного миллиона тенге.

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин вручил специальный приз агентству «Хабар» в честь 30-летия медиахолдинга. Отдельные премии также были вручены телеканалу КТК — за работу по продвижению темы «Закон и порядок», а Первому каналу Евразия — за освещение 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Министерство культуры и информации напомнило, что премия «Тұмар» учреждена в 2017 году для поощрения качественного телевизионного контента. За восемь лет поступило свыше 2200 заявок, в финал проходили 354 проекта, а 98 лауреатов получили престижные награды.

Победители «Тұмар-2025» в основных номинациях:

  • Лучший социальный телепроект — «Таза қала» (JIBEK JOLY)

  • Лучший репортаж года — «В гостях у кочевников» (МИР)

  • Лучшая информационно-аналитическая программа — «President» (24KZ)

  • Лучшее журналистское расследование — «АЭС және энергетикалық қауіпсіздік» (ATAMEKEN BUSINESS)

  • Лучший сериал года — «12:00» (31 канал)

  • Лучший документальный фильм — «Человек с острова Кулалы» (JIBEK JOLY)

  • Лучший детский телепроект — «Түркістан сақшылары» (TURKISTAN TV)

  • Лучший региональный телеканал — Saryarqa (Карагандинская область)

  • Лучший тележурналист — Бектас Ақерке (QAZAQSTAN TV)

  • Лучший телеведущий — Доспаева Мөлдір (Хабар)

  • Лучший спортивный комментатор — Ерік Ерсін (QAZSPORT)

Цель премии — поддержка развития отечественного телевидения и стимулирование производства актуального, интересного и качественного контента. В этом году особое внимание уделялось программам, поднимающим социально значимые темы и освещающим ключевые события в стране.

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