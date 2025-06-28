Министерство экологии решило регулировать численность сайгаков в Казахстане

Министр экологии Ерлан Нысанбаев объявил о запуске научно обоснованной программы регулирования численности сайгаков. По данным на 2025 год, в республике насчитывается около 3,9 млн этих антилоп, что втрое превышает исторический максимум. В первую очередь контроль будет начат в Западно‑Казахстанской области, где ущерб фермерам уже исчисляется сотнями миллионов тенге, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что численность сайгаков в Казахстане будет регулироваться на основе рекомендаций учёных и международной практики. Инициатива была озвучена в ходе встречи с фермерами Западно-Казахстанской области, которые столкнулись с серьёзными потерями своих посевов и пастбищ.

По словам аграриев, популяция сайгаков растёт угрожающе: поля разоряются, скот теряет корма, а ущерб уже исчисляется сотнями миллионов тенге. Представители сельхозпредприятий предупреждают о риске парализации аграрной деятельности в стране.

Согласно официальным данным, на начало 2025 года в Казахстане обитает около 3,9 миллиона сайгаков. Это почти в три раза больше исторического максимума в 1974 году, когда численность достигала 1,2 миллиона. Более 2,3 миллиона особей сосредоточены в Западно-Казахстанской области.

Регулирование популяции будет осуществляться республиканским государственным предприятием «Охотзоопром» совместно с региональными властями. Планируется также эпизоотический мониторинг и организация приёма и переработки убранных животных в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами.

Решение принято на основе биологического обоснования, подготовленного учёными Института зоологии Министерства науки и высшего образования, с учётом опыта таких стран, как Австралия, Канада и США.

В обсуждении приняли участие фермеры, учёные и представители госорганов, которые поддержали идею регулирования экосистемы как своевременную и научно оправданную. Согласно предложениям специалистов, возможное изъятие может составить до 20% популяции — порядка 800 тысяч особей.

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