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28.06.2025, 09:31

Виллу элитного экс-чиновника в Алматы преобразуют в детский лагерь

Новости Казахстана 0 2 900

В Алматы бывшую роскошную виллу экс-чиновника на участке в 12,5 га планируют превратить в детский лагерь международного уровня. Вместо частной резиденции здесь смогут отдыхать до 55 000 школьников ежегодно. Учреждение подведут под Центр «Алматы дарыны», где будут проводить учебно‑тренировочные сборы для одарённых учащихся, сообщает   Lada.kz.   со сылкой на Liter.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Алматы представили бывшую частную виллу экс-чиновника, которую планируют преобразовать в детский лагерь международного уровня. Резиденция расположена на территории площадью 12,5 гектара, включает главное здание площадью 4500 квадратных метров, коттеджи, развитую инфраструктуру и вертолётную площадку. После переоборудования здесь смогут проходить оздоровление и обучение до 55 тысяч школьников в год.

Вилла передана на баланс Центра «Алматы дарыны» Управления образования. В течение года территорию адаптируют для целей лагеря: гостиничные комнаты переоборудуют в столовые на 60 мест, а шесть отдельно стоящих срубов превратят в спальные корпуса для юных участников образовательных программ.

Заместитель директора Центра «Алматы дарыны» Майра Бельгибаева рассказала, что лагерь будет принимать не только школьников Алматы, но и победителей республиканских олимпиад и творческих конкурсов. По её словам, это пространство хотят превратить в республиканскую площадку для развития талантливой молодёжи.

Кроме этого объекта, три других крупных здания в Алматы, изъятые у бывших чиновников, также передали образовательным учреждениям. Так, здание стоимостью свыше 800 миллионов тенге отдано Академии искусств имени Жургенова, в бизнес-центре «Kaisar Tower» разместят Казахский национальный педагогический университет имени Абая, а в «Maisat» — Институт географии и водной безопасности.

Руководитель антикоррупционной службы Алматы Канат Салимбаев сообщил, что с 2022 года ведомство вернуло государству активы и средства на сумму свыше 1 триллиона тенге, из которых более 330 миллиардов тенге поступили напрямую в бюджет. Все возвращённые объекты и имущество передаются в пользу государства и направляются на социальные проекты.

В числе возвращённых активов есть не только виллы и здания, но и бизнес-центры, квартиры, автомобили и земельные участки. Эти меры проводятся в рамках расследований дел в отношении бывших чиновников и представителей крупного бизнеса.

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