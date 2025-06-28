Как отдохнут казахстанцы в июле 2025 года: график выходных

В июле 2025 года казахстанцы получат девять выходных дней благодаря государственным и профессиональным праздникам. Основной дополнительный отдых связан с Днём Столицы, который переносится на понедельник. Также в июле отмечаются несколько профессиональных дат, но они не дают права на выходные, сообщает Lada.kz.

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Количество выходных

В июле 2025 года в Казахстане предусмотрено девять выходных дней с учётом праздничных и перенесённых выходных. Государственный праздник — День Столицы — отмечается 6 июля. В 2025 году эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на следующий день — понедельник, 7 июля.

Для работников по пятидневной рабочей неделе выходными будут 5, 6 и 7 июля. Для тех, кто трудится по шестидневке, выходными окажутся 6 и 7 июля, несмотря на рабочий день в субботу, 5 июля.

Профессиональные праздники в июле

В течение месяца в Казахстане отмечаются важные даты, которые не являются нерабочими, но имеют общественное значение: