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28.06.2025, 11:49

Как отдохнут казахстанцы в июле 2025 года: график выходных

Новости Казахстана 0 2 930

В июле 2025 года казахстанцы получат девять выходных дней благодаря государственным и профессиональным праздникам. Основной дополнительный отдых связан с Днём Столицы, который переносится на понедельник. Также в июле отмечаются несколько профессиональных дат, но они не дают права на выходные, сообщает Lada.kz.  

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Количество выходных

В июле 2025 года в Казахстане предусмотрено девять выходных дней с учётом праздничных и перенесённых выходных. Государственный праздник — День Столицы — отмечается 6 июля.  В 2025 году эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на следующий день — понедельник, 7 июля.

Для работников по пятидневной рабочей неделе выходными будут 5, 6 и 7 июля. Для тех, кто трудится по шестидневке, выходными окажутся 6 и 7 июля, несмотря на рабочий день в субботу, 5 июля.

Профессиональные праздники в июле

В течение месяца в Казахстане отмечаются важные даты, которые не являются нерабочими, но имеют общественное значение:

  • 2 июля — День дипломатической службы

  • 6 июля — Национальный день домбры и День работников морского и речного транспорта

  • 9 июля — День работников водного хозяйства

  • 10 июля — День ветеринарного работника

  • 13 июля — День органов национальной безопасности и День работников рыбного хозяйства

  • 14 июля — День нотариата

  • 20 июля — День металлурга

  • 27 июля — День работников торговли

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