Новая защита от мошенников: Казахстанцы будут получать голосовые предупреждения при подозрительных звонках

В Казахстане в первой половине июля запустят систему голосовых оповещений: при входящем звонке с незнакомого номера абонента предупредят об опасности. Сервис разработан в сотрудничестве с мобильными операторами. Об этом сообщил прокурор Алматы Серик Карипбеков в интервью блогеру Бейбиту Алибекову , передает Lada.kz .

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Новая функция будет автоматически активирована при звонке с неизвестного номера: абонент услышит голосовое сообщение «Возможно, это мошенники» в первые секунды разговора. Звонящий при этом ничего не услышит. Над её разработкой и внедрением работают правоохранители совместно с операторами связи.

Инициатором проекта выступил прокурор Алматы Серик Карипбеков. Он сообщил, что голосовое предупреждение появится после звонка абонент поднимет трубку — оповещение прозвучит в первые секунды. Система уже протестирована и будет запущена по всей стране в начале июля.

По словам Карипбекова, примерно каждая третья правонарушения в Казахстане связана с мошенничеством. Прошлый меморандум между прокуратурой и «Казахтелекомом» дал первые результаты: в Алматы были выявлены и привлечены к ответственности владельцы SIM-боксов, используемых мошенниками. В мае уже вынесен первый приговор по такому делу.

Дополнительно планируется ограничить легальный ввоз и использование SIM-боксов, разрешив их только лицензированным операторам связи. Это ещё одно направление работы по снижению распространения телефонного мошенничества.

Почему это важно

Для абонентов: предупреждение поможет избежать случайного общения с мошенниками.

Для системы безопасности: новый инструмент снизит число успешных мошеннических звонков.

Для экономики: каждая предотвращённая афера сохраняет деньги граждан и укрепляет доверие к операторам и правоохранителям.

Как включить или проверить функцию предупреждения о мошеннических звонках

1️⃣ Убедитесь, что ваш оператор участвует в проекте.

Функция запускается в сотрудничестве с крупнейшими казахстанскими операторами (Beeline, Kcell/Activ, Tele2/Altel). Уточните у оператора наличие услуги, если у вас корпоративный или специальный тариф.

2️⃣ Обновите систему телефона.

На некоторых моделях для корректного получения голосовых предупреждений может потребоваться последняя версия операционной системы Android или iOS. Проверьте настройки обновлений на устройстве.

3️⃣ Проверьте настройки блокировки и идентификации вызовов.

На Android:

Откройте приложение «Телефон» → «Настройки» → «Блокировка и идентификация номеров» → убедитесь, что функция «Определение подозрительных вызовов» активна.

На iPhone:

Зайдите в «Настройки» → «Телефон» → «Блокировка и идентификация вызовов» → выберите приложения или сервисы, которые используются для фильтрации спама (например, родное определение от iOS или установленные приложения).

4️⃣ Установите приложение с функцией антиспама, если нужно.

Хотя голосовое предупреждение будет работать автоматически, вы можете усилить защиту, установив дополнительное приложение с антиспам-функциями. Популярные решения — Truecaller, Kaspersky Who Calls и другие.

5️⃣ Не отключайте стандартные уведомления.

Необходимо, чтобы телефон мог воспроизводить голосовые уведомления при входящем вызове. Если звук вызова отключён или телефон в беззвучном режиме, предупреждение может быть не услышано.

6️⃣ Будьте внимательны.

Даже с работающей функцией всегда важно проверять информацию от звонящего и не передавать свои данные, особенно банковские, если сомневаетесь в подлинности звонка.