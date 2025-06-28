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28.06.2025, 13:51

Работники СМИ получили квартиры от имени президента Казахстана

Новости Казахстана 0 412

В День работников СМИ Фонд президентских инициатив «Дара» вручил 66 квартир сотрудникам ведущих отечественных медиа от имени президента Касым-Жомарта Токаева. Среди получателей — журналисты, операторы, корректоры, режиссёры, а также представители социально уязвимых категорий. Это уже третья подобная акция — два предыдущих года поддержку получили 65 и 68 специалистов, сообщает Lada.kz.  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото фонда президентских инициатив «Дара»
Фото фонда президентских инициатив «Дара»

В рамках празднования Дня работников средств массовой информации Фонд президентских инициатив «Дара» передал 66 сертификатов на жильё сотрудникам медиа от имени президента Казахстана. Инициатива, направленная на укрепление социальной поддержки и стабильности, проводится уже третий год подряд.

На церемонии советник-пресс‑секретарь президента Руслан Желдибай поздравил представителей СМИ. Он отметил, что, по поручению главы государства, в этом году квартиры получили не только журналисты, но и операторы, режиссёры, звукорежиссёры, корректоры и другие специалисты медиаотрасли. Особое внимание уделено многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Среди получателей оказались представители таких организаций, как телерадиокорпорация «Qazaqstan», агентства «Хабар», «Qazcontent», «Қазақ газеттері», «Евразия+ОРТ», медиахолдинг «Atameken Business», TengriNews и ряда других средств массовой информации. Специалисты, работающие над дубляжом и монтажом, также вошли в список получателей сертификатов.

Глава фонда «Дара» Мухамедкали Тауан подчеркнул, что реализация проектов, оказывающих позитивное влияние на общество, входит в приоритет фонда. Он выразил уверенность, что жильё станет важной поддержкой для специалистов, вносящих вклад в развитие национального медиапространства.

Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила работников СМИ и отметила, что передача жилья является подтверждением высокой оценки государства их профессиональной деятельности. Она поблагодарила всех за вклад в информирование общества и проведение реформ.

По предыдущим данным, в 2023 году благодаря инициативе «Дара» квартиры получили 65 работников государственных СМИ. В 2024 году – ещё 68 специалистов медийной сферы.

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