Сотни госкомпаний в Казахстане ждут приватизация и оптимизация: что планирует правительство

В Казахстане готовится масштабная программа по приватизации и оптимизации сотен компаний с государственным участием. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

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Демонополизация ключевых отраслей

Как отметил глава правительства, активная демонополизация затронет такие важные сектора экономики, как:

энергетика;

транспорт;

телекоммуникации;

другие отрасли с существенным участием государства.

В рамках этих мер Национальный офис по приватизации провел всесторонний анализ действующих государственных компаний, по итогам которого был составлен список из 475 субъектов, подлежащих оптимизации.

Критерии отбора компаний

Бектенов подчеркнул, что формирование перечня осуществлялось на основе анализа, включавшего:

Оценку баланса товарного рынка, уровня конкуренции и присутствия частного бизнеса, а также регуляторной политики государства. Анализ деятельности компаний с точки зрения достижения целей их создания, финансово-хозяйственных результатов и инвестиционной привлекательности.

Какие отрасли и компании затронут изменения

В числе направлений разгосударствления названы:

топливно-энергетический комплекс,

промышленность и индустрия,

агропромышленный сектор,

транспорт и связь,

финансовый рынок.

Например:

в строительной отрасли планируется передача в конкурентную среду проектных функций компаний ТОО «Туркестангенплан» и ТОО «Шымкентгенплан»;

сокращение видов деятельности ТОО «Алматыгенплан» и ТОО «Астанагенплан»;

приватизация ТОО «Самрук-Казына Девелопмент», занимающегося техническим надзором.

Изменения в деятельности Samruk-Kazyna Construction

С апреля 2024 года исключены полномочия АО «Samruk-Kazyna Construction» по рассмотрению и принятию решений по новым инвестиционным проектам, включая их финансирование. Это сделано для повышения прозрачности и эффективности инвестиционной деятельности.

Подготовка к IPO крупных активов

Премьер-министр сообщил, что в ближайшие годы запланирован вывод на IPO/SPO ряда компаний, включая:

АО «Казахтелеком» (включая АО «Кселл»),

АО «НК «Қазақстан темір жолы»,

АО «НК «QazaqGaz».

Кроме того, в 2029–2030 годах предполагается консолидация активов возобновляемой энергетики и гидроэлектростанций в новую публичную компанию Qazaq Green Power PLC с последующим размещением акций на бирже.

Этапы оптимизации и роль государства

Оптимизация будет проходить в три этапа:

2026 год,

2027–2028 годы,

2029–2030 годы.

Сроки будут определяться исходя из готовности рынка и состояния самих активов.

Бектенов уточнил, что итоговый перечень компаний будет вынесен на утверждение Высшего совета при президенте Казахстана по реформам. На его основе сформируют новый план оптимизации госимущества на 2026–2030 годы, который будет содержать:

название каждой компании,

год продажи,

способ реализации.

Стратегические отрасли останутся под контролем государства

Глава кабмина подчеркнул, что государство продолжит сохранять участие в стратегически важных сферах экономики, если:

требуется контроль над социально значимыми услугами для населения,

рыночная ситуация нестабильна или рынок отсутствует вовсе,

есть риск снижения социальной ответственности компаний,

необходимо обеспечить технологическую связанность процессов.

Согласно действующему законодательству, антимонопольные органы будут проводить ежегодный анализ целесообразности участия государства в предпринимательской деятельности.

Ранее заявленная позиция премьер-министра

Напомним, ранее Олжас Бектенов отмечал, что присутствие национальных компаний на ряде рынков, для которых они были созданы, утратило актуальность, и приватизация может стать наиболее эффективным решением для развития этих секторов.