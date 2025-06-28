Смертельная поездка по степи: в Казахстане дедушка и внук погибли в затонувшей машине

В Актюбинской области завершились поиски 65-летнего мужчины и его несовершеннолетнего внука, которые пропали после поездки на автомобиле. Их тела были обнаружены в затонувшем внедорожнике Toyota Hilux, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона, передает Lada.kz.

Фото очевидцев происшествия в Актюбинской области

Исчезновение при поездке по бездорожью

Согласно информации пресс-службы ДЧС, трагедия началась 25 июня. Мужчина 1959 года рождения вместе с внуком выехал на автомобиле Toyota Hilux из села Кудыксай в сторону местности Бозжыр. Однако в назначенное время они не вернулись домой, что вызвало беспокойство родных.

Масштабные поисково-спасательные работы

После получения сообщения о пропаже, сотрудники ДЧС незамедлительно организовали поисково-спасательную операцию. В ней участвовал водолазный расчет, обследовавший предполагаемый маршрут движения внедорожника и прилегающие водоемы.

Обнаружение автомобиля и тел погибших

26 июня в 19:30 при обследовании русла реки Орь, неподалеку от села Кудыксай, водолазы нашли затонувший автомобиль. В ходе подводных работ на глубине 2,5 метра и всего в четырех метрах от берега было обнаружено тело ребенка. Позже из воды подняли сам автомобиль и тело мужчины.

Причины трагедии выясняются

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и специалисты ДЧС продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Не исключается, что автомобиль мог сорваться с берега или увязнуть в заболоченной местности, после чего оказался под водой.

Напоминание жителям о мерах безопасности

В ДЧС Актюбинской области напомнили жителям региона о важности соблюдения правил безопасности при передвижении по труднодоступным районам и вблизи водоемов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации спасатели призывают незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.