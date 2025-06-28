Плевал детям в рот и сбежал со сцены: певец Торегали Тореали ушёл в тишину

Казахстанский певец Торегали Тореали сообщил о прекращении своей творческой деятельности. Об этом он объявил на своей странице в Instagram , оставив краткое, но наполненное драматизмом послание, сообщает Lada.kz.

Фото: astanatv.kz

«Всё. Я всё остановил. Сцена. Камера. Песня. Свет. Следующий шаг — тишина», — написал артист.

Этой публикацией исполнитель дал понять, что уходит со сцены и прекращает музыкальную карьеру.

Скандальное прошлое певца

Имя Торегали Тореали не раз становилось поводом для обсуждений в обществе из-за резонансных скандалов. Один из наиболее обсуждаемых случаев произошёл в 2019 году на его концерте в Астане. По информации СМИ, тогда на сцену поднялись двое маленьких мальчиков, чтобы вручить артисту цветы. Вместо благодарности певец неожиданно плюнул им в рот, что вызвало возмущение общественности. Предположительно, таким способом он хотел «оставить память» о встрече.

Арест и лишение водительских прав

Тореали также имел проблемы с законом. В разное время его задерживали за нарушение правил дорожного движения. В частности, артист был арестован на 20 суток и лишён водительских прав сроком на семь лет после того, как был пойман за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, в отношении певца возбуждалось уголовное дело по статье 378 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Оскорбление представителя власти», что ещё сильнее подорвало его репутацию.