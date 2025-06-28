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28.06.2025, 18:02

Кабачки и баклажаны летом 2025: обзор цен по городам Казахстана

Новости Казахстана 0 632

Летом 2025 года в Казахстане наблюдается сезонное падение цен на кабачки и баклажаны. Стоимость варьируется от 150 до 600 тенге за килограмм в зависимости от региона. Самые дешёвые кабачки  в Кокшетау, самые дорогие  в Усть-Каменогорске, баклажаны  дороже всего в Усть-Каменогорске и некоторых южных регионах, сообщает Lada.kz.  со ссылкой на Казинформ.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Кокшетау килограмм кабачков можно приобрести по 150 тенге, баклажанов  по 350 тенге. В Семее кабачки стоят от 150 до 300 тенге, баклажаны примерно 400 тенге за килограмм. А вот в Туркестане кабачки дороже — около 500 тенге, а баклажаны доступнее, порядка 250 тенге.

В Актобе и Караганде цены на кабачки колеблются между 250–350 тенге, баклажаны  около 350–400 тенге. В Костанайской области кабачки стоят 200–250 тенге, баклажаны 400–490 тенге. В Павлодаре цену на кабачки установили в среднем на уровне 215 тенге, баклажанов около 475 тенге.

В Талдыкоргане кабачки можно купить за 199 тенге, баклажаны  за 295 тенге. В Алматы цена на кабачки начинается от 160 тенге, на баклажаны от 200 до 300 тенге. В Астане кабачки стоят от 360 до 445 тенге, баклажаны 300–520 тенге. В Актау килограмм кабачков стоит 500 тенге,  а баклажаны обходятся по 700 тенге за килограмм.

В Атырау цена на оба овоща составляет около 350–450 тенге. В Кызылорде та же ценовая категория: 350–450 тенге. В Уральске кабачки  455 тенге, баклажаны  325 тенге. Усть-Каменогорск показал самый высокий максимум: кабачки 450 тенге, баклажаны  600 тенге. В Шымкенте кабачки продают по 325 тенге, баклажаны  по 265 тенге за килограмм.

Сезонный спад цен обусловлен изобилием урожая. Овощи богаты витаминами и клетчаткой, подходят для множества летних блюд — салатов, рагу, запеканок. Многие потребители отмечают, что лето  удобное время для покупки этих продуктов благодаря выгодным ценам на рынке.

Как видно, разброс цен между регионами достигает до четырёх раз — от 150 до 600 тенге за килограмм, что отражает различия в логистике, урожайности и спросе. Летом кабачки и баклажаны остаются доступными и полезными овощами.

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