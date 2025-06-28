С 1 июля в Казахстане вырастут цены на продукты, газ и связь

С 1 июля в Казахстане вступают в силу новые минимальные цены на ряд продуктов и услуг, включая муку, масло, алкоголь и мобильную связь. Для крупных промышленных потребителей поднимутся тарифы на товарный газ, а розничная стоимость сигарет увеличится. Также государство внедряет единую систему оплаты медицинских услуг и меняет правила подачи электронных документов в суды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.