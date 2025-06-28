С 1 июля в Казахстане вырастут цены на продукты, газ и связь

С 1 июля в Казахстане вступают в силу новые минимальные цены на ряд продуктов и услуг, включая муку, масло, алкоголь и мобильную связь. Для крупных промышленных потребителей поднимутся тарифы на товарный газ, а розничная стоимость сигарет увеличится. Также государство внедряет единую систему оплаты медицинских услуг и меняет правила подачи электронных документов в суды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Мука подорожает на 44,6% — минимальная цена вырастет с 96,65 до 139,81 тенге за килограмм.
Подсолнечное масло станет дороже на 61,2%, также вырастет цена на дрожжи, что может сказаться на стоимости хлеба и выпечки.
Цены на крепкий алкоголь повысятся: водка — на 6,4% (до 1136,16 тенге за литр), коньяк — на 21,5% (до 3282,97 тенге за литр).
Стоимость яйца, напротив, снизится на 4%: с 39,38 до 37,80 тенге за штуку.
Минимальная розничная цена сигарет вырастет с 870 до 920 тенге и останется на этом уровне до конца года. С января 2026 года планируется очередное повышение — до 970 тенге.
Товарный газ для крупных предприятий и майнинговых компаний в Алматы и ряде областей подорожает до 76 686 тенге за 1 000 кубометров. В Восточно-Казахстанской области цена составит 13 069 тенге за 1 000 кубометров. Для розничных потребителей рост будет менее резким: в Алматы, например, стоимость вырастет до 39 979 тенге за 1 000 кубометров.
С 21 июля абонентская плата на ряде тарифов Beeline («Супер за 3990–6990», «Все за 1390–6990», «АНЛИМ FHD») увеличится.
С 1 июля в пилотном режиме вводится единая система оплаты медицинских услуг с персональным учётом, а в будущем она будет распространена на всю страну.
В судах Казахстана изменяются правила подачи электронных документов: увеличивается допустимый размер загружаемых файлов до 20 МБ, вводятся новые требования к наименованию файлов и электронной подписи.
Также введены новые правила для жилищных выплат: госслужащие, включая сотрудников прокуратуры, гражданской обороны и органов экономических расследований, смогут приватизировать жильё площадью до 90 кв. метров при стаже работы от 20 лет.
В мае инфляция в Казахстане достигла 11,3% в годовом выражении, при месячном приросте цен на 0,9%.
Отмечен значительный рост тарифов на услуги ЖКХ: цены на газ, воду, отопление и электричество повысились на 15–97% в зависимости от региона, а средний рост стоимости коммунальных услуг составил 16%.
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