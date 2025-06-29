Свадебный бум: названы любимые месяцы казахстанцев для браков

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о предпочтениях граждан при выборе времени для свадеб за последние десять лет, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Август — бессменный лидер свадебного сезона

Согласно статистике, на протяжении десяти лет август остается самым востребованным месяцем для регистрации браков в Казахстане. В среднем в последний месяц лета заключается около 14,9 тысячи браков. Абсолютный максимум был достигнут в 2016 году, когда зарегистрировали рекордные 16,9 тысячи новых семей.

Тройка лидеров: июнь, июль и август

Ранее третье место в рейтинге занимал сентябрь, но с 2023 года ситуация изменилась. Июнь вытеснил сентябрь из тройки популярных месяцев для свадебных церемоний. Например, в июне 2024 года в стране зарегистрировали 11,6 тысячи браков, а в сентябре того же года — лишь 10,8 тысячи. Таким образом, сейчас тройку самых популярных месяцев составляют июнь, июль и август.

Январь и май — наименее популярные месяцы для свадеб

Анализ статистики показал, что казахстанцы реже всего вступают в брак в январе. Этот месяц чаще других оказывался на последнем месте по количеству регистраций браков за десятилетие. Кроме того, май стабильно входит в число менее востребованных месяцев для заключения брака.

Апрель 2020 года — самый «тихий» месяц за десятилетие

Отдельного упоминания заслуживает апрель 2020 года, когда на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Казахстане зарегистрировали всего 3,8 тысячи браков. Этот показатель стал самым низким за последние десять лет.