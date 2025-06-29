В Жетісу погибли двое полицейских при исполнении долга

В области Жетысу при исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия погибли майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: instagram.com/sadenov_online

Министр выразил соболезнования семьям погибших полицейских

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов обратился с соболезнованиями к родным и близким сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Их имена навсегда останутся в памяти коллег»

В своем обращении министр подчеркнул, что трагедия унесла жизни майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, которые служили в Департаменте полиции области Жетісу. Они погибли в дорожно-транспортном происшествии во время исполнения служебного долга.

«Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников Департамента полиции области Жетісу — майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, погибших в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей. Их имена навсегда останутся в памяти коллег», — отметил Ержан Саденов.

Государство окажет помощь семьям погибших

Глава МВД добавил, что государство не оставит семьи погибших без внимания — им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в сложный период.