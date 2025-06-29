Комиссии отменены: военные Казахстана быстрее получат деньги на жильё

Министерство обороны Казахстана обновило правила предоставления компенсаций за жильё военнослужащим. Согласно изменениям, с 2022 года все документы подаются исключительно через портал eGov , что полностью исключило необходимость участия жилищных комиссий. Ранее решения о признании военнослужащих нуждающимися в жилье принимались вручную, что часто приводило к затягиванию сроков рассмотрения заявок, сообщает Lada.kz.

Пресс-служба министерства обороны

Упрощённая процедура подачи документов

Благодаря переходу на онлайн-формат процесс стал значительно быстрее: автоматизированная система позволяет сократить время получения компенсаций и исключить человеческий фактор при обработке заявок.

Новая схема расчёта выплат

В Министерстве обороны сообщили, что пересмотрели и сам порядок начисления единовременных выплат на жильё. Теперь компенсация рассчитывается только за тот период, когда военнослужащий действительно не был обеспечен жильём. Важное новшество — отмена вычета ранее полученных сумм, который применялся по устаревшей методике расчёта и часто снижал размер выплат.

Представители ведомства подчеркнули, что эта мера позволяет более точно учитывать реальные потребности военнослужащих и предотвратить необоснованное уменьшение компенсаций.

Решение споров при повторном призыве

Особое внимание Минобороны уделило военнослужащим, призванным повторно. До 2024 года в таких случаях возникали споры из-за отсутствия чёткого порядка учёта перерывов между сроками службы. Теперь для расчёта компенсации используется новая база отсчёта — последняя дата начала службы военнослужащего. Это позволяет избежать разночтений и ускорить процесс начисления выплат.

Подготовка изменений в законодательство

В ходе анализа текущих нормативных актов специалисты министерства выявили ряд устаревших формулировок и несоответствий в законодательстве. Минобороны инициировало внесение поправок в закон «О жилищных отношениях», которые призваны устранить избыточные ссылки и правовые пробелы. Предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и единообразия процедуры предоставления жилья военным.