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29.06.2025, 11:35

Белые вместо жёлтых: в РК изменят правила регистрации транспорта

Новости Казахстана 0 857

В стране планируется переход на единую систему номерных знаков для транспорта — МВД разрабатывает правила, которые ликвидируют различие между белыми и жёлтыми автомобильными номерами. Нововведения направлены на упрощение регистрации транспортных средств и устранение юридической путаницы, сообщает Lada.kz. 

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Единый стандарт вместо разноцветных номеров

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что МВД инициировало процесс отмены жёлтых номерных знаков серий «М» и «Н». Эти номера, которые сейчас используются транспортными компаниями с иностранным участием, будут приравнены к стандартным белым. Таким образом планируется унифицировать процедуру регистрации и снять разночтения в юридическом статусе транспорта.

— Сегодня жёлтые номера официально считаются казахстанскими, поскольку транспортные компании зарегистрированы в РК. Но различие в цвете создаёт лишние сложности для регулирования и контроля, — подчеркнул глава правительства.

Зачем нужна реформа

По словам Бектенова, среди 3558 зарегистрированных в Казахстане перевозчиков 145 компаний имеют иностранных учредителей. При этом именно им выдано 104 тысячи разрешений на перевозки, что составляет 13% от общего количества.

Несмотря на присутствие иностранных компаний, доля казахстанских перевозчиков за последние годы выросла с 31% до 52%. Однако в правительстве считают, что наличие двух типов номеров лишь усложняет администрирование и не соответствует современным требованиям транспортной отрасли.

Опасения парламентариев

Депутаты фракции «Ақ жол» выразили обеспокоенность тем, что иностранные перевозчики, зарегистрированные в Казахстане, вытесняют отечественный бизнес. По их данным, доля реально казахстанских компаний снизилась до менее чем 25%. Парламентарии призвали ужесточить контроль и усилить меры по защите национальных перевозчиков.

Необходим баланс интересов

При этом премьер-министр подчеркнул, что чрезмерное ужесточение правил может спровоцировать уход компаний в другие юрисдикции, что приведёт к сокращению налоговых поступлений и снижению экспортных возможностей Казахстана.

— При проведении любых реформ необходимо учитывать не только конкурентоспособность, но и необходимость сохранения привлекательности отечественного рынка для перевозчиков, — отметил Бектенов.

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