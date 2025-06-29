Старший сын Кайрата Нуртаса попал в больницу

Актриса Жулдыз Абдукаримова сообщила, что их 15-летний сын Нарул находится в больнице под наблюдением врачей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: instagram.com/kair_n/

Старший сын известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой оказался в больнице с переломом руки. Инцидент произошёл с 15-летним Нарулом во время катания на велосипеде. По словам матери подростка, он получил серьёзную травму и в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении.

Жулдыз Абдукаримова рассказала, что это не первый подобный случай: ровно год назад её сын также получил перелом – тогда он упал с лошади и сломал левое плечо.

Кроме того, актриса добавила, что всего за неделю до происшествия с Нарулом ей уже пришлось обратиться в ту же больницу, куда она отвозила на лечение старшую дочь.