После провала с Казахстаном — куда дальше: неудачи, увольнение и новые предложения

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в настоящее время рассматривает различные варианты для продолжения карьеры. Об этом он сообщил в интервью «Советскому спорту» . По словам специалиста, он бы хотел снова работать на родине, однако пока такой возможности не представилось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газеета.Ru.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Ожидание новых предложений

«Я говорил, что мне хочется работать у себя в стране. Пока не получается. Была сборная Казахстана. Сейчас есть звонки из других стран. Были из Польши, но не официальные. Звонили, интересовались, я же там работал», — отметил Черчесов.

Работа в сборной Казахстана

Черчесов возглавил национальную сборную Казахстана летом 2024 года. Однако результаты команды под его руководством оказались неудачными. Так, 14 ноября 2024 года казахстанская сборная уступила сборной Австрии со счетом 0:2 в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алматы.

Спустя несколько дней, 17 ноября, команда Черчесова потерпела разгромное поражение от Норвегии на выезде. Игра завершилась со счетом 0:5.

Увольнение с поста главного тренера

27 января 2025 года Федерация футбола Казахстана официально объявила об увольнении Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной сборной.

Успех на чемпионате мира 2018 года

Наибольшего успеха в карьере Черчесова на посту тренера сборной России удалось достичь на чемпионате мира 2018 года. Тогда команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти. Черчесов руководил сборной России до лета 2021 года, однако после неудачного выступления на чемпионате Европы и вылета на стадии группового этапа он был отправлен в отставку.