После провала с Казахстаном — куда дальше: неудачи, увольнение и новые предложения

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в настоящее время рассматривает различные варианты для продолжения карьеры. Об этом он сообщил в интервью «Советскому спорту». По словам специалиста, он бы хотел снова работать на родине, однако пока такой возможности не представилось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газеета.Ru.
Ожидание новых предложений
«Я говорил, что мне хочется работать у себя в стране. Пока не получается. Была сборная Казахстана. Сейчас есть звонки из других стран. Были из Польши, но не официальные. Звонили, интересовались, я же там работал», — отметил Черчесов.
Работа в сборной Казахстана
Черчесов возглавил национальную сборную Казахстана летом 2024 года. Однако результаты команды под его руководством оказались неудачными. Так, 14 ноября 2024 года казахстанская сборная уступила сборной Австрии со счетом 0:2 в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алматы.
Спустя несколько дней, 17 ноября, команда Черчесова потерпела разгромное поражение от Норвегии на выезде. Игра завершилась со счетом 0:5.
Увольнение с поста главного тренера
27 января 2025 года Федерация футбола Казахстана официально объявила об увольнении Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной сборной.
Успех на чемпионате мира 2018 года
Наибольшего успеха в карьере Черчесова на посту тренера сборной России удалось достичь на чемпионате мира 2018 года. Тогда команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти. Черчесов руководил сборной России до лета 2021 года, однако после неудачного выступления на чемпионате Европы и вылета на стадии группового этапа он был отправлен в отставку.
Комментарии0 комментарий(ев)