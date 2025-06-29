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29.06.2025, 14:22

Граница за деньги: казахстанцам предлагают ускоренный проезд за доплату

Новости Казахстана 0 403

Минфин РК подготовил проект поправок, которые изменят правила электронной очереди на границе: предлагается платная опция для ускоренного пересечения, блокировка за ложные данные и обязательное создание стоянок для транспорта, сообщает Lada.kz. 

Фото: vites-auto.ru
Фото: vites-auto.ru

Новые правила для электронной очереди

Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале «Открытые НПА» проект приказа с поправками в систему электронной очереди для пересечения государственной границы. Обсуждение документа продлится до 14 июля 2025 года.

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые меры направлены на наведение порядка на пропускных пунктах: они должны сократить очереди, ускорить прохождение транспорта и исключить спекуляции с бронью.

Основные изменения, которые предлагаются

  • Блокировка за ложные данные и неявку.
    Пользователей, которые бронируют очередь, но не появляются на границе, либо указывают недостоверную информацию, будут блокировать в системе.

  • Гарантийный взнос.
    При бронировании потребуется внести депозит, который вернут только после фактического пересечения границы.

  • Организация зон ожидания.
    Местные акиматы обяжут обустроить специальные стоянки около пунктов пропуска, чтобы избежать скопления грузовиков и других автомобилей на подъездных дорогах.

  • Платная услуга ускоренного прохождения.
    Вводится новая опция для быстрого пересечения границы за дополнительную плату. Это не будет приравнено к внеочередному пропуску, но позволит пройти быстрее.

  • Отдельные слоты для специальных грузов.
    Для автомобилей с животными, скоропортящейся или опасной продукцией предусмотрят отдельные временные интервалы.

  • Улучшение учёта.
    Систему планируется доработать для точного контроля бронирований с использованием баз данных по страховке, VIN-коду транспортных средств и фотофиксации.

  • Ограничения на бронирование.
    Будет запрещено частое бронирование очередей «впрок», но разрешат переносить время в рамках одной заявки для удобства перевозчиков без возможности злоупотреблений.

Ожидаемые результаты

В Министерстве финансов подчеркнули, что проект разработан с учётом обращений перевозчиков, анализа правоприменительной практики и положений действующего законодательства. По мнению ведомства, нововведения позволят уже в ближайшие месяцы снизить нагрузку на пункты пропуска и сократить расходы бизнеса, связанные с простоем транспорта на границе.

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