18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.06.2025, 14:30

90-килограммового туриста с травмой эвакуировали с гор в Алматинской области

Новости Казахстана 0 276

Спасатели МЧС Казахстана провели сложную операцию по транспортировке 90-килограммового туриста с травмой, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК

В Алматинской области спасатели успешно эвакуировали туриста, получившего травму ноги в районе ущелья Левый Талгар. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, мужчина не мог передвигаться самостоятельно после получения травмы во время похода.

На помощь пострадавшему выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Отмечается, что часть пути до места происшествия спасатели преодолели пешком по сложной и труднопроходимой горной местности.

Мужчине была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего началась его эвакуация на носилках. Транспортировка проходила по узким и каменистым тропам на высоте около 3200 метров над уровнем моря.

«Операция сопровождалась серьезными трудностями: сложный рельеф местности и вес пострадавшего – более 90 килограммов. Несмотря на тяжелые условия, спасатели действовали слаженно и профессионально», - отметили в пресс-службе МЧС.

В результате мужчина был успешно доставлен вниз и передан бригаде центра медицины катастроф для дальнейшей медицинской помощи.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…