90-килограммового туриста с травмой эвакуировали с гор в Алматинской области

Спасатели МЧС Казахстана провели сложную операцию по транспортировке 90-килограммового туриста с травмой, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ .

Фото: МЧС РК

В Алматинской области спасатели успешно эвакуировали туриста, получившего травму ноги в районе ущелья Левый Талгар. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, мужчина не мог передвигаться самостоятельно после получения травмы во время похода.

На помощь пострадавшему выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Отмечается, что часть пути до места происшествия спасатели преодолели пешком по сложной и труднопроходимой горной местности.

Мужчине была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего началась его эвакуация на носилках. Транспортировка проходила по узким и каменистым тропам на высоте около 3200 метров над уровнем моря.

«Операция сопровождалась серьезными трудностями: сложный рельеф местности и вес пострадавшего – более 90 килограммов. Несмотря на тяжелые условия, спасатели действовали слаженно и профессионально», - отметили в пресс-службе МЧС.

В результате мужчина был успешно доставлен вниз и передан бригаде центра медицины катастроф для дальнейшей медицинской помощи.