Cемь новых филиалов иностранных университетов откроют в Казахстане

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что в 2025-2026 учебном году в разных регионах Казахстана начнут работу семь филиалов ведущих зарубежных вузов, передает Lada.kz со ссылкой на Казинформ .

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В министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали, в каких регионах страны в 2025-2026 учебном году начнут работу филиалы иностранных университетов. Это явялется частью реализации поручения президента Касым-Жомарта Токаева по открытию в Казахстане филиалов ведущих зарубежных вузов.

Согласно данным министерства, в Астане при Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева откроются филиалы Московского государственного института международных отношений (МГИМО), Cardiff University и Coventry University. В Шымкенте планируется запуск филиала Gazi University, в Туркестане – филиала Woosong University, в Алматы – филиала Anhalt University, в Талдыкоргане – филиала Politechnico della Marche, а в Костанае – филиала Dong Eui University.

В ведомстве отметили, что открытие филиалов зарубежных вузов осуществляется в рамках активного развития международного сотрудничества в сфере образования. Такая инициатива призвана расширить возможности для казахстанских студентов и сделать Казахстан ведущим академическим хабом Центральной Азии.

В настоящее время на территории республики уже работают 23 филиала иностранных университетов.