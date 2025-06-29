Поведение «Ирины Кайратовны» на концерте возмутило астанчан

Выступление группы «Ирина Кайратовна» на OYU Fest в Астане вызвало резкую критику зрителей из-за использования нецензурной лексики со сцены, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: instagram.com/irinakairatovna/

Популярная казахстанская группа «Ирина Кайратовна» оказалась в центре внимания после своего выступления на музыкальном фестивале OYU Fest в Астане. Концерт собрал тысячи молодых зрителей, а хедлайнерами вечера стали именно музыканты IK.

Однако выступление артистов вызвало волну негодования в социальных сетях. Поводом для критики стала ненормативная лексика, которую участники группы использовали прямо со сцены, несмотря на присутствие в зале детей и пожилых людей.

Одна из зрительниц, побывавших на концерте, опубликовала пост в Threads, в котором выразила возмущение: «Ирина Кайратовна, не стыдно на OYU Fest, где маленькие дети и взрослые апашки, петь песни с матами? (кто был там, поймут)», - написала девушка под ником seven7tn.

Ответ музыкантов не заставил себя ждать и оказался весьма резким. Один из участников группы заявил: «Без обид, но нам по..й».

В результате публика разделилась на два лагеря: одни осудили группу за неуважение к аудитории и неподобающую лексику на массовом мероприятии, другие встали на защиту музыкантов, заявив, что поклонники должны понимать специфику их творчества.

Несмотря на завершившийся концерт, ситуация оставила неприятный осадок у тех зрителей, которые пришли на фестиваль с детьми и рассчитывали на более сдержанное поведение артистов.