Как лучше гасить ипотеку досрочно: советы финансиста для казахстанцев

Финансист Елемесов Султан объяснил, что выгоднее при досрочном погашении ипотеки – уменьшать ежемесячный платеж или сокращать срок кредита, и как выбрать оптимальный вариант в зависимости от целей заемщика, передает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Многие казахстанцы, которые планируют внести досрочный платеж по ипотеке, сталкиваются с вопросом: что лучше – уменьшить ежемесячный платеж или сократить срок кредита? Финансист Елемесов Султан подробно объяснил плюсы и минусы каждого варианта, а портал Finratings.kz выделил основные моменты.

Вариант 1: уменьшение ежемесячного платежа

По словам эксперта, этот способ подходит финансово дисциплинированным заемщикам. После досрочного платежа обязательный ежемесячный взнос уменьшается, что снижает текущую долговую нагрузку и создает «подушку безопасности» на случай непредвиденных ситуаций. Однако для максимальной выгоды важно продолжать направлять сэкономленные средства на дальнейшее досрочное погашение.

Это лучший вариант для тех, кто способен направлять сэкономленные деньги на досрочные платежи. Главное преимущество в том, что вы сохраняете финансовую безопасность, - подчеркнул Султан.

Вариант 2: сокращение срока кредита

Этот метод подходит тем, кто хочет быстрее полностью рассчитаться с банком и не планирует регулярно вносить дополнительные платежи. В этом случае ежемесячный платеж остается прежним, но количество платежей уменьшается, что приближает дату полного закрытия ипотеки. При этом способе результат сразу виден в графике выплат, но текущая финансовая нагрузка не снижается.

Сокращение срока – хороший вариант для тех, кто хочет как можно скорее закрыть кредит. Однако важно помнить, что обязательный ежемесячный платеж не уменьшается, что оставляет долговую нагрузку на прежнем уровне, - отметил финансист.

Что выгоднее?

С математической точки зрения, если при уменьшении платежа заемщик продолжает направлять высвободившиеся средства на досрочное погашение, итоговая переплата по кредиту будет одинаковой в обоих вариантах. Поэтому, как подчеркивает Султан, выбор должен зависеть не от финансовой выгоды, а от личных целей и финансовой дисциплины:

уменьшение платежа – для снижения ежемесячной нагрузки и создания резерва;

сокращение срока – для быстрого полного погашения при сохранении текущего уровня расходов.

Перед принятием решения эксперт рекомендует тщательно оценить свои финансовые возможности и долгосрочные планы, чтобы выбрать оптимальную стратегию досрочного погашения ипотеки.