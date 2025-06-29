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29.06.2025, 18:16

Вместо улучшения связи — рост тарифов: в Казахстане решились на жесткие меры против мобильных операторов

Новости Казахстана 0 287

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев сообщил о планах повысить штрафы для мобильных операторов в 3-5 раз. Это делается для того, чтобы улучшить качество связи в стране, сообщает Lada.kz. 

Фото: portfolio.hu
Фото: portfolio.hu

Жалобы казахстанцев на качество связи и рост тарифов

Граждане всё чаще выражают недовольство качеством мобильной связи и ростом тарифов. При этом операторы уведомляют абонентов о повышении цен уже постфактум. У людей закономерно возникает вопрос: почему с увеличением тарифов не наблюдается улучшения качества предоставляемых услуг?

Основные причины проблем со связью

По словам министра Жаслана Мадиева, одной из причин ухудшения связи является появление «белых пятен» в покрытиях сетей. Это происходит из-за:

  • расширения городов и появления новых районов,

  • активного строительства и возведения новых зданий,

  • необходимости установки новых базовых станций и антенно-мачтовых сооружений,

  • подключения объектов к электроснабжению.

Эти процессы требуют времени, из-за чего не всегда удаётся оперативно обеспечить качественное покрытие.

Как граждане могут повлиять на ситуацию

Министр отметил, что казахстанцы могут сообщать о проблемах через систему e-Otinish. Все поступающие жалобы проверяются, по итогам проверок выдаются предписания мобильным операторам. В случае невыполнения предписаний компаниям выписываются штрафы.

Контроль качества и планы по увеличению штрафов

Для контроля за работой операторов используется специализированная радиочастотная служба, которая регулярно измеряет качество связи на соответствие нормативным требованиям. Эти нормативы включают показатели минимальной скорости передачи данных и стабильности связи.

«Мы ведём системную работу по ужесточению ответственности. В нормативно-правовые акты уже вносятся поправки для увеличения размеров штрафов в 3-5 раз», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

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