Вместо улучшения связи — рост тарифов: в Казахстане решились на жесткие меры против мобильных операторов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев сообщил о планах повысить штрафы для мобильных операторов в 3-5 раз. Это делается для того, чтобы улучшить качество связи в стране, сообщает Lada.kz.
Граждане всё чаще выражают недовольство качеством мобильной связи и ростом тарифов. При этом операторы уведомляют абонентов о повышении цен уже постфактум. У людей закономерно возникает вопрос: почему с увеличением тарифов не наблюдается улучшения качества предоставляемых услуг?
По словам министра Жаслана Мадиева, одной из причин ухудшения связи является появление «белых пятен» в покрытиях сетей. Это происходит из-за:
расширения городов и появления новых районов,
активного строительства и возведения новых зданий,
необходимости установки новых базовых станций и антенно-мачтовых сооружений,
подключения объектов к электроснабжению.
Эти процессы требуют времени, из-за чего не всегда удаётся оперативно обеспечить качественное покрытие.
Министр отметил, что казахстанцы могут сообщать о проблемах через систему e-Otinish. Все поступающие жалобы проверяются, по итогам проверок выдаются предписания мобильным операторам. В случае невыполнения предписаний компаниям выписываются штрафы.
Для контроля за работой операторов используется специализированная радиочастотная служба, которая регулярно измеряет качество связи на соответствие нормативным требованиям. Эти нормативы включают показатели минимальной скорости передачи данных и стабильности связи.
«Мы ведём системную работу по ужесточению ответственности. В нормативно-правовые акты уже вносятся поправки для увеличения размеров штрафов в 3-5 раз», — подчеркнул Жаслан Мадиев.
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