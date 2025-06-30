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29.06.2025, 19:48

Афера на 24 миллиона: казахстанец продал машины друга и сбежал в Ташкент

Новости Казахстана 0 244

В мае 2025 года сотрудники МВД Казахстана нашли свыше 140 граждан, уклонявшихся от уголовной ответственности, в том числе нескольких человек, скрывавшихся за границей, сообщает Lada.kz. 

Фото: МВД РК
Фото: МВД РК

Более 140 беглецов установлены за месяц

Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Казахстан сообщили о результатах работы по установлению местонахождения лиц, скрывающихся от следствия и суда. В мае 2025 года удалось установить местонахождение более 140 казахстанцев, находившихся в розыске за различные преступления.

Продавший чужие машины за 24 миллиона задержан в Ташкенте

Среди задержанных — 22-летний житель Тараза, которого нашли в Ташкенте при содействии коллег из МВД Узбекистана. По данным полиции, в конце 2022 года молодой человек обманным путем завладел четырьмя автомобилями своего знакомого. Общая стоимость машин составляла свыше 24 миллионов тенге. После того как он перепродал транспортные средства третьим лицам, мужчина уехал в Узбекистан, чтобы скрыться от ответственности.

Вымогатели задержаны в Алматы

Кроме того, в Алматы были задержаны двое уроженцев Туркестанской области. Их подозревают в совершении вымогательства на территории Арысского района. По данным правоохранительных органов, они требовали у местного жителя более 3,4 миллиона тенге и автомобиль, угрожая насилием.

МВД продолжает активную работу по розыску

В министерстве подчеркнули, что работа по выявлению и задержанию лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности, ведется на постоянной основе. Деятельность по обеспечению правопорядка и безопасности граждан остается под пристальным контролем ведомства.

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