В Атырауской области начато строительство завода по переработке газа с Кашагана

Новый завод обеспечит стабильные поставки газа на внутренний рынок Казахстана и поможет снизить дефицит газомоторного топлива. Приём первой партии ожидается в декабре 2025 года, передает Lada.kz со ссылкой на Bes media .

Иллюстративное фото: kmg.kz

В Атырауской области началось строительство завода по приёму, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (СНГ) с месторождения Кашаган. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) между министерством энергетики Казахстана и участниками Северо-Каспийского проекта. С ходом работ на площадке ознакомился вице-министр энергетики Алибек Жамауов, прибывший в регион с рабочим визитом.

Завод возводится по модели Build-Own-Operate (строительство – владение – эксплуатация) на основании контракта между АО «QazaqGaz» и ТОО «Ескене LPG». В 2024 году был также подписан договор купли-продажи СНГ между АО «QazaqGaz» и оператором месторождения Кашаган – ТОО «НортКаспиан Оперейтинг Компани», в рамках которого утверждена дорожная карта реализации проекта.

На данный момент на объекте ведутся работы нулевого цикла: проводится планировка территории, подготовка котлованов и оснований для установки оборудования, а также сварочные работы на магистральном газопроводе. Первая партия резервуаров для хранения газа уже доставлена на стройплощадку. Министерство энергетики сообщает, что приём первой партии газа для реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь 2025 года.

В марте правительство Казахстана утвердило концепцию развития газовой отрасли до 2029 года. Документ предусматривает строительство новых газоперерабатывающих заводов: Кашаганского мощностью 1 млрд кубометров в год (ввод в 2026 году), Карачаганакского на 4 млрд кубометров (2029 год) и Жанаозенского на 900 млн кубометров (2027 год).

Концепция охватывает реформу ценообразования, развитие газовой генерации, увеличение мощностей по переработке и транспортировке газа, расширение сети автогазозаправок, а также переход на рыночные принципы для крупных потребителей. Прогнозируется прирост объёмов товарного газа на 34,4 млрд кубометров за счёт запуска новых месторождений и привлечения инвестиций.

С 1 февраля в Казахстане вступили в силу новые предельные цены на СНГ, из-за чего стоимость автогаза в среднем выросла на 20,2%. В крупных городах, таких как Астана и Алматы, цена достигла 102 тенге за литр (ранее 82-89 тенге), а в ряде регионов рост составил до 18 тенге за литр. Повышение цен объясняется увеличением издержек на производство и поставку, при этом оптовая цена на газ возросла с 45 158 до 51 932 тенге за тонну без НДС. Установленные государством предельные цены направлены на сдерживание необоснованного роста и обеспечение доступности топлива для населения.