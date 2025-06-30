18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.06.2025, 19:54

В Атырауской области начато строительство завода по переработке газа с Кашагана

Новости Казахстана 0 255

Новый завод обеспечит стабильные поставки газа на внутренний рынок Казахстана и поможет снизить дефицит газомоторного топлива. Приём первой партии ожидается в декабре 2025 года, передает Lada.kz со ссылкой на Bes media.

Иллюстративное фото: kmg.kz
Иллюстративное фото: kmg.kz

В Атырауской области началось строительство завода по приёму, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (СНГ) с месторождения Кашаган. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) между министерством энергетики Казахстана и участниками Северо-Каспийского проекта. С ходом работ на площадке ознакомился вице-министр энергетики Алибек Жамауов, прибывший в регион с рабочим визитом.

Завод возводится по модели Build-Own-Operate (строительство – владение – эксплуатация) на основании контракта между АО «QazaqGaz» и ТОО «Ескене LPG». В 2024 году был также подписан договор купли-продажи СНГ между АО «QazaqGaz» и оператором месторождения Кашаган – ТОО «НортКаспиан Оперейтинг Компани», в рамках которого утверждена дорожная карта реализации проекта.

На данный момент на объекте ведутся работы нулевого цикла: проводится планировка территории, подготовка котлованов и оснований для установки оборудования, а также сварочные работы на магистральном газопроводе. Первая партия резервуаров для хранения газа уже доставлена на стройплощадку. Министерство энергетики сообщает, что приём первой партии газа для реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь 2025 года.

В марте правительство Казахстана утвердило концепцию развития газовой отрасли до 2029 года. Документ предусматривает строительство новых газоперерабатывающих заводов: Кашаганского мощностью 1 млрд кубометров в год (ввод в 2026 году), Карачаганакского на 4 млрд кубометров (2029 год) и Жанаозенского на 900 млн кубометров (2027 год).

Концепция охватывает реформу ценообразования, развитие газовой генерации, увеличение мощностей по переработке и транспортировке газа, расширение сети автогазозаправок, а также переход на рыночные принципы для крупных потребителей. Прогнозируется прирост объёмов товарного газа на 34,4 млрд кубометров за счёт запуска новых месторождений и привлечения инвестиций.

С 1 февраля в Казахстане вступили в силу новые предельные цены на СНГ, из-за чего стоимость автогаза в среднем выросла на 20,2%. В крупных городах, таких как Астана и Алматы, цена достигла 102 тенге за литр (ранее 82-89 тенге), а в ряде регионов рост составил до 18 тенге за литр. Повышение цен объясняется увеличением издержек на производство и поставку, при этом оптовая цена на газ возросла с 45 158 до 51 932 тенге за тонну без НДС. Установленные государством предельные цены направлены на сдерживание необоснованного роста и обеспечение доступности топлива для населения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…