Дождливый понедельник: в каких областях Казахстана ожидается непогода

Согласно данным Казгидромета, в понедельник, 30 июня, в большинстве областей Казахстана прогнозируются дожди с грозами, местами — град. Без осадков останется только юг страны, сообщает Lada.kz.
Астана:
Переменная облачность, временами дождь, гроза.
Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с.
Температура: ночью 13-15°C, днем 23-25°C.
Алматы:
Переменная облачность, без осадков.
Ветер: северо-западный 3-8, порывы до 12 м/с.
Температура: ночью 18-20°C, днем 30-32°C.
Шымкент:
Переменная облачность, без осадков.
Ветер: северо-западный 8-13 м/с.
Температура: ночью 17-19°C, днем 34-36°C.
Акмолинская область и Кокшетау:
Ночью дождь, гроза; днем на севере, юге и востоке — дождь, гроза, местами град.
Возможен туман на севере и западе.
Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 10-15°C, днем 22-27°C.
Алматинская область и Конаев:
Ночью в горных районах небольшой дождь, днем кратковременные осадки и грозы.
Ветер: западный, северо-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 16-21°C (в горах 6-11°C), днем 29-34°C (в горах 19-24°C).
Жетысу и Талдыкорган:
Ночью кратковременный дождь, гроза.
Ветер: западный 9-14 м/с, порывы до 28 м/с в районе Алакольских озер.
Температура: ночью 17-22°C, днем 29-34°C.
Туркестанская область и Туркестан:
Без осадков; на севере региона возможна пыльная буря.
Ветер: северо-западный 8-13 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 16-21°C, днем 32-37°C.
Западно-Казахстанская область и Уральск:
Ночью и днем дождь, гроза, местами град.
Ветер: северо-западный с переходом на юго-восточный, 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 15-20°C, днем 22-30°C.
Атырауская область и Атырау:
На западе и севере области дождь, гроза; в Атырау — малооблачно, без осадков.
Ветер: юго-западный 9-14 м/с.
Температура: ночью 15-20°C, днем 28-33°C.
Мангистауская область и Актау:
Днем на западе и севере дождь, гроза; в Актау — переменная облачность, дождь и гроза.
Ветер: северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с.
Температура: ночью 15-23°C, днем 28-36°C.
Актюбинская область и Актобе:
Без осадков.
Ветер: северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.
Температура: ночью 10-18°C, днем 24-32°C.
Костанайская область и Костанай:
На севере и востоке дождь, гроза, ночью туман.
Ветер: северо-западный, западный 9-14 м/с.
Температура: ночью 10-15°C, днем 24-29°C.
Северо-Казахстанская область и Петропавловск:
Ночью и днем дождь, гроза, местами град, ночью и утром туман.
Ветер: северо-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 11-16°C, днем 22-27°C.
Павлодарская область и Павлодар:
Дождь, гроза, на севере сильные осадки и град, ночью туман.
Ветер: юго-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 12-17°C, днем 20-25°C.
Карагандинская область и Караганда:
Дождь, гроза, местами град и шквал.
Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 11-19°C, днем 17-29°C.
Улытауская область и Жезказган:
Дождь, гроза, местами град, днем шквал.
Ветер: западный, северо-западный 9-14 м/с, порывы до 18 м/с.
Температура: ночью 13-18°C, днем 22-30°C.
Восточно-Казахстанская область и Усть-Каменогорск:
Дождь, гроза, на севере и востоке сильные осадки, град, шквал.
Ветер: юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, порывы до 25 м/с.
Температура: ночью 8-21°C, днем 18-28°C.
Абайская область и Семей:
Дождь, гроза, местами град и шквал.
Ветер: юго-западный, западный 9-14 м/с, порывы до 28 м/с.
Температура: ночью 13-18°C, днем 22-30°C.
Кызылординская область и Кызылорда:
Без осадков.
Ветер: западный 9-14 м/с.
Температура: ночью 15-20°C, днем 30-35°C.
Жамбылская область и Тараз:
Без осадков.
Ветер: северо-западный 9-14 м/с, в горах порывы до 20 м/с.
Температура: ночью 12-20°C, днем 27-35°C.
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