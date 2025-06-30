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30.06.2025, 06:33

Дождливый понедельник: в каких областях Казахстана ожидается непогода

Новости Казахстана 0 328

Согласно данным Казгидромета, в понедельник, 30 июня, в большинстве областей Казахстана прогнозируются дожди с грозами, местами — град. Без осадков останется только юг страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: ngs.ru
Фото: ngs.ru

Прогноз по регионам

Астана:

  • Переменная облачность, временами дождь, гроза.

  • Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с.

  • Температура: ночью 13-15°C, днем 23-25°C.

Алматы:

  • Переменная облачность, без осадков.

  • Ветер: северо-западный 3-8, порывы до 12 м/с.

  • Температура: ночью 18-20°C, днем 30-32°C.

Шымкент:

  • Переменная облачность, без осадков.

  • Ветер: северо-западный 8-13 м/с.

  • Температура: ночью 17-19°C, днем 34-36°C.

Акмолинская область и Кокшетау:

  • Ночью дождь, гроза; днем на севере, юге и востоке — дождь, гроза, местами град.

  • Возможен туман на севере и западе.

  • Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 10-15°C, днем 22-27°C.

Алматинская область и Конаев:

  • Ночью в горных районах небольшой дождь, днем кратковременные осадки и грозы.

  • Ветер: западный, северо-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 16-21°C (в горах 6-11°C), днем 29-34°C (в горах 19-24°C).

Жетысу и Талдыкорган:

  • Ночью кратковременный дождь, гроза.

  • Ветер: западный 9-14 м/с, порывы до 28 м/с в районе Алакольских озер.

  • Температура: ночью 17-22°C, днем 29-34°C.

Туркестанская область и Туркестан:

  • Без осадков; на севере региона возможна пыльная буря.

  • Ветер: северо-западный 8-13 м/с, порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 16-21°C, днем 32-37°C.

Западно-Казахстанская область и Уральск:

  • Ночью и днем дождь, гроза, местами град.

  • Ветер: северо-западный с переходом на юго-восточный, 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 15-20°C, днем 22-30°C.

Атырауская область и Атырау:

  • На западе и севере области дождь, гроза; в Атырау — малооблачно, без осадков.

  • Ветер: юго-западный 9-14 м/с.

  • Температура: ночью 15-20°C, днем 28-33°C.

Мангистауская область и Актау:

  • Днем на западе и севере дождь, гроза; в Актау — переменная облачность, дождь и гроза.

  • Ветер: северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с.

  • Температура: ночью 15-23°C, днем 28-36°C.

Актюбинская область и Актобе:

  • Без осадков.

  • Ветер: северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.

  • Температура: ночью 10-18°C, днем 24-32°C.

Костанайская область и Костанай:

  • На севере и востоке дождь, гроза, ночью туман.

  • Ветер: северо-западный, западный 9-14 м/с.

  • Температура: ночью 10-15°C, днем 24-29°C.

Северо-Казахстанская область и Петропавловск:

  • Ночью и днем дождь, гроза, местами град, ночью и утром туман.

  • Ветер: северо-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 11-16°C, днем 22-27°C.

Павлодарская область и Павлодар:

  • Дождь, гроза, на севере сильные осадки и град, ночью туман.

  • Ветер: юго-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 12-17°C, днем 20-25°C.

Карагандинская область и Караганда:

  • Дождь, гроза, местами град и шквал.

  • Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 11-19°C, днем 17-29°C.

Улытауская область и Жезказган:

  • Дождь, гроза, местами град, днем шквал.

  • Ветер: западный, северо-западный 9-14 м/с, порывы до 18 м/с.

  • Температура: ночью 13-18°C, днем 22-30°C.

Восточно-Казахстанская область и Усть-Каменогорск:

  • Дождь, гроза, на севере и востоке сильные осадки, град, шквал.

  • Ветер: юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, порывы до 25 м/с.

  • Температура: ночью 8-21°C, днем 18-28°C.

Абайская область и Семей:

  • Дождь, гроза, местами град и шквал.

  • Ветер: юго-западный, западный 9-14 м/с, порывы до 28 м/с.

  • Температура: ночью 13-18°C, днем 22-30°C.

Кызылординская область и Кызылорда:

  • Без осадков.

  • Ветер: западный 9-14 м/с.

  • Температура: ночью 15-20°C, днем 30-35°C.

Жамбылская область и Тараз:

  • Без осадков.

  • Ветер: северо-западный 9-14 м/с, в горах порывы до 20 м/с.

  • Температура: ночью 12-20°C, днем 27-35°C.

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