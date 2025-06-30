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30.06.2025, 06:51

Казахстан начнет выдавать электронные «дозволы» перевозчикам из ЕАЭС

Новости Казахстана 0 420

С 2025 года Казахстан планирует полностью перейти на электронную выдачу разрешений для грузовых автомобильных перевозчиков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на Евразийском экономическом форуме в Минске, сообщает ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на logistic.press.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Первые получатели — перевозчики из ЕАЭС, Прибалтики и тюркских стран

На первом этапе цифровые «дозволы» будут доступны для перевозчиков из стран ЕАЭС, а также для компаний из Прибалтики и Организации тюркских государств. По словам Калиакпарова, это решение позволит увеличить грузоперевозки между Казахстаном и партнерами, способствуя росту товарооборота и ускорению логистики.

Успешный опыт с Узбекистаном и Китаем

Вице-министр напомнил, что Казахстан уже имеет положительный опыт внедрения электронных разрешений. Так, с апреля 2024 года был запущен пилотный проект по обмену электронными бланками с Узбекистаном. Результаты оказались впечатляющими: количество грузовых рейсов между двумя странами выросло с 6 тысяч до 36 тысяч, а административные затраты перевозчиков сократились.

Кроме того, в декабре 2024 года Казахстан завершил переход на электронные «дозволы» для перевозок с Китаем. Это позволило увеличить число рейсов с 50 тысяч до 230 тысяч, что стало важным шагом для развития внешнеторговых перевозок.

Расширение цифровизации транспортной отрасли

Максат Калиакпаров подчеркнул, что в 2025 году Казахстан продолжит расширение электронных бланков разрешений на перевозки с другими странами ЕАЭС, государствами Организации тюркских стран и странами Прибалтики. По его словам, развитие цифровых технологий в сфере логистики позволяет не только ускорить процедуры оформления документов, но и повысить прозрачность и эффективность международных перевозок.

Цифровизация в авиации: сокращение времени обработки грузов

Вице-министр также сообщил о работе по цифровизации процессов в авиационной отрасли. Один из ключевых проектов предусматривает переход на безбумажное оформление грузовых авианакладных. Ожидается, что это решение позволит сократить время обработки грузов с одного дня до одного часа, что значительно повысит конкурентоспособность казахстанской авиационной логистики на международном рынке.

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