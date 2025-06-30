Россия вводит новые пошлины для казахстанцев: что изменится с 1 сентября 2025 года

Власти планируют ввести несколько новых государственных пошлин для иностранных граждан, а также пересмотреть стоимость некоторых услуг для автомобилистов. Соответствующие меры предусмотрены законопроектом Минфина, который должен быть рассмотрен 30 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия» .

Фото: schankz/Shutterstock/FOTODOM

Сколько придется заплатить

Согласно поправкам Минфина, с осени 2025 года иностранным гражданам придется платить за ряд услуг, которые ранее предоставлялись бесплатно или стоили дешевле:

Постановка на учет по месту пребывания — 500 рублей (сейчас услуга бесплатная).

Продление сроков пребывания — 1 тыс. рублей.

Продление разрешения на работу — 4,2 тыс. рублей.

Выдача или переоформление патента на работу — 4,2 тыс. рублей.

Оформление дубликатов миграционных документов или внесение изменений в них — 2,1 тыс. рублей.

Регистрация по месту жительства для иностранцев — плата вырастет с 420 рублей до 1 тыс. рублей.

Почему вводят новые сборы

По мнению экспертов, новые пошлины направлены на компенсацию расходов государства при предоставлении услуг иностранцам. Как объяснил Дмитрий Десятниченко из Президентской академии в Санкт-Петербурге, бесплатные услуги для приезжих фактически означают, что их оплачивают российские налогоплательщики. Введение пошлин позволит частично переложить эти расходы на самих заявителей, что считается более справедливым подходом.

Кроме того, новые меры помогут усилить миграционный контроль, который в последние годы стал приоритетным направлением для властей. Например, ранее уже были приняты законы, позволяющие выдворять мигрантов без суда за нарушение сроков пребывания, блокировать сайты с поддельными документами и ограничивать доступ к экзаменам по русскому языку через посредников.

Влияние на бюджет и ожидания властей

Согласно расчетам Минфина, новые пошлины позволят пополнить бюджет примерно на 17 млрд рублей. Эксперты считают, что если эти средства будут направлены на развитие системы миграционного контроля, можно будет сократить долю нелегальной занятости среди иностранных граждан.

Повышение госпошлин для автомобилистов: что изменится в сентябре 2025 года

Законопроект также предусматривает пересмотр госпошлин, связанных с оформлением документов для автомобилистов. Планируется значительное увеличение сборов, которые не индексировались много лет:

Получение водительских прав : удостоверение старого образца — пошлина вырастет с 2 тыс. до 4 тыс. рублей, удостоверение нового образца — с 3 тыс. до 6 тыс. рублей.

Международные водительские права : оформление или замена утраченных/испорченных документов — пошлина увеличится с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

Выдача паспорта транспортного средства (ПТС) : стоимость увеличится в полтора раза — с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей.



Причины пересмотра пошлин для автомобилистов

По словам партнера агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, повышение сборов оправдано, поскольку цены на материалы для изготовления прав, специальные виды пластика и оборудование значительно выросли за последние годы. При этом размер пошлин не менялся более десяти лет. Эксперт отметил, что актуализация ставок позволит покрыть реальные издержки на производство современных документов.

Усиление контроля и новые меры в миграционной политике

Меры по пересмотру пошлин стали частью общего ужесточения миграционной политики в России. Власти стремятся навести порядок в этой сфере и снизить риски нелегальной миграции. Например, уже введены ограничения на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка, а также запреты для посредников, которые незаконно проводят экзамены для иностранных граждан.

Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, подчеркнул, что действующая редакция миграционной политики устарела: она принималась семь лет назад, а с тех пор ситуация радикально изменилась.

Итог: с 1 сентября 2025 года в России значительно вырастут пошлины для мигрантов и автомобилистов, что позволит пополнить бюджет и усилить контроль за миграционными процессами, а также компенсировать возросшие расходы на оформление документов.