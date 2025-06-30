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30.06.2025, 09:13

Бывший министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков получил новую высокую должность

Новости Казахстана 0 513

Руслан Жаксылыков, ранее возглавлявший Министерство обороны Республики Казахстан, назначен на новую ответственную должность. Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой Акорды, он стал первым заместителем секретаря Совета безопасности страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Указ Президента

В официальном сообщении Акорды отмечается, что соответствующее распоряжение подписал глава государства. Согласно документу, Руслан Жаксылыков официально вступил в должность первого заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

 

Детство и образование

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен Алматинской области. Свою военную карьеру он начал с обучения в Алматинском высшем общевойсковом командном училище имени И.С. Конева, которое окончил в 1987 году по специальности «Командная тактическая».

В дальнейшем он продолжил образование в Военной академии имени М.В. Фрунзе, где в 1996 году получил специальность «Командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки». Для совершенствования знаний и навыков Жаксылыков прошел обучение на Высших академических курсах Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, завершив их в 2004 году по специальности «Военная безопасность государства».

Карьерный путь в армии и МВД

С 1987 по 2006 годы Руслан Жаксылыков занимал различные командные должности в Вооруженных силах, начиная от командира взвода и постепенно продвигаясь до командира соединения.

В 2006 году он был назначен заместителем командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан, где проработал до 2007 года. Затем, в период с 2007 по 2008 годы, он исполнял обязанности первого заместителя командующего Внутренними войсками и начальника Главного штаба Внутренних войск МВД РК.

Руководящие позиции в силовых структурах

С сентября 2008 года по январь 2013 года Жаксылыков возглавлял Внутренние войска МВД РК в должности командующего. После этого, с января 2013 года по апрель 2014 года, занимал пост главнокомандующего Внутренними войсками МВД Казахстана.

В апреле 2014 года он был назначен главнокомандующим Национальной гвардией Республики Казахстан, где проработал до сентября 2021 года. Затем, с сентября 2021 года по 19 января 2022 года, занимал должность заместителя министра внутренних дел Казахстана, одновременно оставаясь главнокомандующим Национальной гвардией.

 

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