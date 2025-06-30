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30.06.2025, 09:55

Назначен новый министр транспорта Казахстана

Новости Казахстана 0 466

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового министра транспорта страны. Эту информацию распространила пресс-служба Акорды, сообщает Lada.kz. 

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Согласно официальному документу, пост министра транспорта занял Нурлан Ермекович Сауранбаев.

«Назначить Сауранбаева Нурлана Ермековича Министром транспорта Республики Казахстан», — говорится в тексте указа Президента.

Причины смены руководства в министерстве транспорта

Напомним, что ранее, 8 июня, Президент освободил Марата Карабаева от должности министра транспорта. Это решение последовало после того, как 14 мая на заседании Совета безопасности, посвященном вопросам развития транспортно-логистической отрасли, Глава государства объявил Карабаеву выговор.

Тогда Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике ситуацию в транспортной сфере страны. Президент отметил, что модернизация транспортной инфраструктуры затягивается из-за системных проблем и невыполнения намеченных планов. В частности, он подчеркнул:

  • сложности с пропуском грузов на государственных границах;

  • неудовлетворительное состояние ряда пограничных пропускных пунктов;

  • срывы сроков реализации крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Позже бывший министр Марат Карабаев прокомментировал в СМИ, что думает о выговоре, но детали его высказывания в сообщении не приводятся.

Биография Нурлана Сауранбаева

Нурлан Ермекович Сауранбаев родился в 1967 году в Джамбуле. В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «экономист».

Карьерный путь

  • 1991–1997 годы — начал трудовую деятельность руководителем частной коммерческой компании.

  • 1997–1998 годы — занимал должность исполнительного директора Конгресса предпринимателей.

  • 1998–2000 годы — возглавлял департамент в РГП «Қазақстан темір жолы».

  • 2000–2002 годы — работал в ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» ЗАО «ННК Казахойл» на позициях первого вице-президента, генерального менеджера и руководителя проекта реконструкции.

  • 2002–2004 годы — директор департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО «НК КазМунайГаз».

  • 2004–2007 годы — генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

  • 2007–2010 годы — управляющий директор АО НК «КазМунайГаз».

  • 2010–2011 годы — советник заместителя председателя правления и управляющий директор АО «ФНБ Самрук-Казына».

Работа в государственных органах

  • 2011–2014 годы — вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

  • В последующем занимал пост заместителя министра обороны.

  • В 2017 году возглавлял организационный комитет Штаба по подготовке и проведению Международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.

  • С ноября 2017 года по июнь 2018 года занимал должность акима города Шымкент.

Таким образом, Нурлан Сауранбаев обладает значительным опытом работы как в частном, так и в государственном секторах, включая ключевые позиции в крупнейших национальных компаниях и органах госуправления.

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