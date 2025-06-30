Назначен новый министр транспорта Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового министра транспорта страны. Эту информацию распространила пресс-служба Акорды, сообщает Lada.kz.
Согласно официальному документу, пост министра транспорта занял Нурлан Ермекович Сауранбаев.
«Назначить Сауранбаева Нурлана Ермековича Министром транспорта Республики Казахстан», — говорится в тексте указа Президента.
Напомним, что ранее, 8 июня, Президент освободил Марата Карабаева от должности министра транспорта. Это решение последовало после того, как 14 мая на заседании Совета безопасности, посвященном вопросам развития транспортно-логистической отрасли, Глава государства объявил Карабаеву выговор.
Тогда Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике ситуацию в транспортной сфере страны. Президент отметил, что модернизация транспортной инфраструктуры затягивается из-за системных проблем и невыполнения намеченных планов. В частности, он подчеркнул:
сложности с пропуском грузов на государственных границах;
неудовлетворительное состояние ряда пограничных пропускных пунктов;
срывы сроков реализации крупных инфраструктурных транзитных проектов.
Позже бывший министр Марат Карабаев прокомментировал в СМИ, что думает о выговоре, но детали его высказывания в сообщении не приводятся.
Нурлан Ермекович Сауранбаев родился в 1967 году в Джамбуле. В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «экономист».
1991–1997 годы — начал трудовую деятельность руководителем частной коммерческой компании.
1997–1998 годы — занимал должность исполнительного директора Конгресса предпринимателей.
1998–2000 годы — возглавлял департамент в РГП «Қазақстан темір жолы».
2000–2002 годы — работал в ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» ЗАО «ННК Казахойл» на позициях первого вице-президента, генерального менеджера и руководителя проекта реконструкции.
2002–2004 годы — директор департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО «НК КазМунайГаз».
2004–2007 годы — генеральный директор ТОО «ТенизСервис».
2007–2010 годы — управляющий директор АО НК «КазМунайГаз».
2010–2011 годы — советник заместителя председателя правления и управляющий директор АО «ФНБ Самрук-Казына».
2011–2014 годы — вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
В последующем занимал пост заместителя министра обороны.
В 2017 году возглавлял организационный комитет Штаба по подготовке и проведению Международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.
С ноября 2017 года по июнь 2018 года занимал должность акима города Шымкент.
Таким образом, Нурлан Сауранбаев обладает значительным опытом работы как в частном, так и в государственном секторах, включая ключевые позиции в крупнейших национальных компаниях и органах госуправления.
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