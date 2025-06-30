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30.06.2025, 10:30

Что задумали китайцы: Zijin Gold покупает золотую жилу в Казахстане

Новости Казахстана 0 486

Китайская компания Zijin Gold International Company Limited планирует приобрести крупный золотой проект в Казахстане. Информация об этом размещена на Гонконгской фондовой бирже, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Bloomberg.

 

© Depositphotos
© Depositphotos

Детали сделки: полный выкуп долей

Согласно заявлению компании, дочерняя структура Zijin Gold — компания Jinha Mining — подписала соглашение с Cantech S.a.r.l. В рамках этого соглашения китайская сторона намерена приобрести 100% долей в компаниях RG Gold и RG Processing, которые владеют и управляют проектом разработки месторождения Райгородок в Акмолинской области Казахстана.

Сроки и стоимость приобретения

Закрытие сделки запланировано на 30 сентября 2025 года. Стоимость покупки оценивается в 1,2 миллиарда долларов США. При этом цена формируется по принципу "cash-free and debt-free", что означает, что покупатель не принимает на себя долги или лишние денежные средства целевых компаний на момент расчета.

Уточнение суммы сделки

Точная сумма, которую предстоит выплатить, будет определена после корректировки по результатам анализа финансовой отчетности компаний на расчетную дату. Она будет зависеть от наличия свободных денежных средств, величины оборотного капитала, размера финансовых обязательств и других ключевых финансовых показателей.

Запасы золота на Райгородке

Месторождение Райгородок является одним из крупнейших мономесторождений золота в Казахстане. Согласно международной классификации JORC, запасы золота на этом объекте оцениваются в 100 тонн.

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