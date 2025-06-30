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30.06.2025, 11:55

Нужна ли трудовая книжка в Казахстане: пережиток прошлого или необходимость?

Новости Казахстана 0 447

Министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светлану Жакупову спросили, почему работодатели в стране до сих пор требуют от сотрудников наличие трудовой книжки. По ее словам, казахстанцам пора отказаться от этой устаревшей практики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

«Сегодня надежнее заключить трудовой договор, зарегистрировать его в электронной системе учета трудовых договоров и регулярно перечислять пенсионные взносы. Ведь трудовой стаж определяется участием в пенсионной накопительной системе», — подчеркнула Жакупова в беседе с журналистами после заседания правительства.

Отсутствие трудовой книжки: стоит ли волноваться?

Журналисты уточнили у министра, нужно ли беспокоиться тем, кто никогда не имел бумажной трудовой книжки. Светлана Жакупова заверила, что поводов для беспокойства нет: в современных условиях казахстанцы могут спокойно работать без этого документа.

Чем можно подтвердить трудовой стаж

Согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан, подтвердить стаж и трудовую деятельность можно с помощью любого из следующих документов:

  • трудовая книжка;

  • трудовой договор с отметкой работодателя о дате и причине его прекращения;

  • выписки из актов работодателя о заключении или расторжении трудового договора;

  • выписки из ведомостей по начислению и выплате заработной платы;

  • послужной список, подписанный и заверенный работодателем;

  • выписки из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) о перечислении пенсионных взносов;

  • сведения из Государственного фонда социального страхования о социальных отчислениях;

  • договор о дуальном обучении;

  • архивная справка о трудовой деятельности;

  • решение суда, вступившее в законную силу, о признании факта трудовых отношений.

Вывод: электронные договоры — надежная альтернатива

Таким образом, казахстанцам не обязательно иметь на руках бумажную трудовую книжку: современные инструменты учета и система пенсионных взносов позволяют без проблем подтвердить стаж работы и защитить свои трудовые права.

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