Нужна ли трудовая книжка в Казахстане: пережиток прошлого или необходимость?

Министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светлану Жакупову спросили, почему работодатели в стране до сих пор требуют от сотрудников наличие трудовой книжки. По ее словам, казахстанцам пора отказаться от этой устаревшей практики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
«Сегодня надежнее заключить трудовой договор, зарегистрировать его в электронной системе учета трудовых договоров и регулярно перечислять пенсионные взносы. Ведь трудовой стаж определяется участием в пенсионной накопительной системе», — подчеркнула Жакупова в беседе с журналистами после заседания правительства.
Журналисты уточнили у министра, нужно ли беспокоиться тем, кто никогда не имел бумажной трудовой книжки. Светлана Жакупова заверила, что поводов для беспокойства нет: в современных условиях казахстанцы могут спокойно работать без этого документа.
Согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан, подтвердить стаж и трудовую деятельность можно с помощью любого из следующих документов:
трудовая книжка;
трудовой договор с отметкой работодателя о дате и причине его прекращения;
выписки из актов работодателя о заключении или расторжении трудового договора;
выписки из ведомостей по начислению и выплате заработной платы;
послужной список, подписанный и заверенный работодателем;
выписки из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) о перечислении пенсионных взносов;
сведения из Государственного фонда социального страхования о социальных отчислениях;
договор о дуальном обучении;
архивная справка о трудовой деятельности;
решение суда, вступившее в законную силу, о признании факта трудовых отношений.
Таким образом, казахстанцам не обязательно иметь на руках бумажную трудовую книжку: современные инструменты учета и система пенсионных взносов позволяют без проблем подтвердить стаж работы и защитить свои трудовые права.
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