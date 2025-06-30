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30.06.2025, 12:06

Новые правила или старые нормы: что будет с досрочным доступом к пенсии?

Новости Казахстана 0 423

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала возможность изменения порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Вопрос был задан журналистами на фоне обсуждений дальнейшего использования пенсионных средств, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Риски преждевременного использования накоплений

По словам министра, пенсионные накопления изначально предназначены для обеспечения достойной жизни в старости. Жакупова подчеркнула, что досрочное изъятие этих средств в молодом возрасте может привести к снижению реальной стоимости будущих пенсионных выплат.

«Мы прекрасно понимаем, что по своей природе пенсионные накопления должны обеспечивать достаточно обеспеченную старость. Изъятие пенсионных накоплений в раннем возрасте влечет за собой снижение актуальной стоимости этих выплат в будущем», — отметила глава Минтруда.

В связи с этим Жакупова заявила, что на текущий момент снижать пороги достаточности нецелесообразно.

Актуальные пороги достаточности в 2025 году

С 1 января 2025 года в Казахстане продолжают действовать пороги достаточности, установленные в предыдущие годы. Они не изменились по сравнению с 2023 и 2024 годами и по-прежнему зависят от возраста вкладчика. Для разных возрастных групп они составляют следующие суммы:

  • 20 лет — 3 миллиона 260 тысяч тенге

  • 30 лет — 4 миллиона 580 тысяч тенге

  • 40 лет — 6 миллионов 100 тысяч тенге

Для старших возрастных групп пороги доходят до порядка 10 миллионов тенге.

Вывод: изменений пока не будет

Таким образом, в ближайшее время пересматривать размеры порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений в Казахстане не планируется. Министерство труда придерживается позиции сохранения существующих уровней, чтобы обеспечить надежность пенсионной системы и достаточность выплат для граждан в будущем.

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