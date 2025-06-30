Новые правила или старые нормы: что будет с досрочным доступом к пенсии?

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала возможность изменения порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Вопрос был задан журналистами на фоне обсуждений дальнейшего использования пенсионных средств, сообщает Lada.kz.
По словам министра, пенсионные накопления изначально предназначены для обеспечения достойной жизни в старости. Жакупова подчеркнула, что досрочное изъятие этих средств в молодом возрасте может привести к снижению реальной стоимости будущих пенсионных выплат.
«Мы прекрасно понимаем, что по своей природе пенсионные накопления должны обеспечивать достаточно обеспеченную старость. Изъятие пенсионных накоплений в раннем возрасте влечет за собой снижение актуальной стоимости этих выплат в будущем», — отметила глава Минтруда.
В связи с этим Жакупова заявила, что на текущий момент снижать пороги достаточности нецелесообразно.
С 1 января 2025 года в Казахстане продолжают действовать пороги достаточности, установленные в предыдущие годы. Они не изменились по сравнению с 2023 и 2024 годами и по-прежнему зависят от возраста вкладчика. Для разных возрастных групп они составляют следующие суммы:
20 лет — 3 миллиона 260 тысяч тенге
30 лет — 4 миллиона 580 тысяч тенге
40 лет — 6 миллионов 100 тысяч тенге
Для старших возрастных групп пороги доходят до порядка 10 миллионов тенге.
Таким образом, в ближайшее время пересматривать размеры порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений в Казахстане не планируется. Министерство труда придерживается позиции сохранения существующих уровней, чтобы обеспечить надежность пенсионной системы и достаточность выплат для граждан в будущем.
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