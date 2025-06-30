С 1 июля Нацбанк получит доступ ко всем счетам казахстанцев

С 1 июля 2025 года Национальный банк Казахстана вводит обновленные правила предоставления отчетности по банковским счетам и вкладам граждан и компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный документ регулятора.
Согласно новым требованиям, следующие финансовые организации обязаны передавать в Нацбанк подробные данные:
банки второго уровня (БВУ);
филиалы банков-нерезидентов;
Банк развития Казахстана (БРК);
АО "Казпочта".
Финансовые организации обязаны предоставлять Нацбанку четыре вида отчетов:
Срок предоставления: в течение 10 рабочих дней.
Какие данные включаются: сведения о владельце счета или вклада, будь то резидент или нерезидент Казахстана, физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), юридическое лицо, международная финансовая организация или компания без образования юридического лица.
Срок предоставления: в течение 10 рабочих дней.
Что фиксируется: информация о всех договорах, заключенных с владельцем банковского счета или вклада. Включаются данные по договорам, действующим или прекратившим действие в отчетном периоде.
Срок предоставления: в течение 10 рабочих дней.
Какие сведения подаются: детальная информация о текущем состоянии банковских счетов клиентов.
Срок предоставления: ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Что передается: данные о движении средств на счетах, изменениях обязательств банков перед владельцами счетов и текущее состояние обязательств по каждому счету.
В Нацбанке подчеркивают, что цель обновленных правил — повысить прозрачность финансовой системы, улучшить контроль за денежными потоками и минимизировать риски использования банковской системы для нелегальной деятельности.
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