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30.06.2025, 12:23

С 1 июля Нацбанк получит доступ ко всем счетам казахстанцев

Новости Казахстана 0 671

С 1 июля 2025 года Национальный банк Казахстана вводит обновленные правила предоставления отчетности по банковским счетам и вкладам граждан и компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный документ регулятора.

 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Какие организации обязаны предоставлять отчеты

Согласно новым требованиям, следующие финансовые организации обязаны передавать в Нацбанк подробные данные:

  • банки второго уровня (БВУ);

  • филиалы банков-нерезидентов;

  • Банк развития Казахстана (БРК);

  • АО "Казпочта".

Что должны будут передавать банки

Финансовые организации обязаны предоставлять Нацбанку четыре вида отчетов:

1. Отчет о владельце банковского счета или вклада

  • Срок предоставления: в течение 10 рабочих дней.

  • Какие данные включаются: сведения о владельце счета или вклада, будь то резидент или нерезидент Казахстана, физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), юридическое лицо, международная финансовая организация или компания без образования юридического лица.

2. Отчет о договоре банковского счета или вклада

  • Срок предоставления: в течение 10 рабочих дней.

  • Что фиксируется: информация о всех договорах, заключенных с владельцем банковского счета или вклада. Включаются данные по договорам, действующим или прекратившим действие в отчетном периоде.

3. Отчет о банковском счете

  • Срок предоставления: в течение 10 рабочих дней.

  • Какие сведения подаются: детальная информация о текущем состоянии банковских счетов клиентов.

4. Отчет об операциях по банковскому счету

  • Срок предоставления: ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

  • Что передается: данные о движении средств на счетах, изменениях обязательств банков перед владельцами счетов и текущее состояние обязательств по каждому счету.

Зачем нужны новые отчеты

В Нацбанке подчеркивают, что цель обновленных правил — повысить прозрачность финансовой системы, улучшить контроль за денежными потоками и минимизировать риски использования банковской системы для нелегальной деятельности.

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