Важное новшество в больничных: Министр здравоохранения Казахстана сделала заявление

В Казахстане уже подписан приказ о переводе больничных листов в электронный формат. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отметив, что процесс внедрения новой системы проходит поэтапно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: pexels

Право на онлайн-больничный уже есть

В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz в кулуарах правительства министр рассказала, что казахстанцы уже сегодня могут требовать выдачу больничного листа в электронном формате.

«Мы соответствующий приказ подписали, но реализация идет поэтапно в медицинских организациях. Каждый гражданин имеет полное право получить свой больничный лист онлайн», — подчеркнула Альназарова.

Переходный период: бумажные и электронные формы действуют параллельно

Глава Минздрава объяснила, что сейчас в Казахстане действует переходный период: в обращении находятся сразу две формы больничных — традиционная бумажная и новая электронная.

«Сейчас в обороте обе формы — бумажная и электронная. Мы должны поэтапно завершить переходный период и перейти исключительно на онлайн-больничные. Необходимо определенное время, чтобы этот процесс завершился. Но нормативная и законодательная база для этого уже полностью подготовлена», — сообщила министр.

Когда полностью откажутся от бумажных листов?

Отвечая на вопрос о сроках перехода на электронный формат, Альназарова отметила, что технически эта возможность уже реализована. Однако из-за одновременного использования двух форматов пациенты пока могут путаться.