Важное новшество в больничных: Министр здравоохранения Казахстана сделала заявление

В Казахстане уже подписан приказ о переводе больничных листов в электронный формат. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отметив, что процесс внедрения новой системы проходит поэтапно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz в кулуарах правительства министр рассказала, что казахстанцы уже сегодня могут требовать выдачу больничного листа в электронном формате.
«Мы соответствующий приказ подписали, но реализация идет поэтапно в медицинских организациях. Каждый гражданин имеет полное право получить свой больничный лист онлайн», — подчеркнула Альназарова.
Глава Минздрава объяснила, что сейчас в Казахстане действует переходный период: в обращении находятся сразу две формы больничных — традиционная бумажная и новая электронная.
«Сейчас в обороте обе формы — бумажная и электронная. Мы должны поэтапно завершить переходный период и перейти исключительно на онлайн-больничные. Необходимо определенное время, чтобы этот процесс завершился. Но нормативная и законодательная база для этого уже полностью подготовлена», — сообщила министр.
Отвечая на вопрос о сроках перехода на электронный формат, Альназарова отметила, что технически эта возможность уже реализована. Однако из-за одновременного использования двух форматов пациенты пока могут путаться.
«Функционал для электронных больничных уже сегодня доступен в медицинских информационных системах. Если есть необходимость, гражданин может получить больничный онлайн. Но поскольку пока сохраняется бумажный вариант, многие пациенты до конца не понимают, как работает новая система. Важно, что право на электронный больничный уже полностью реализуется», — подчеркнула глава Минздрава.
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