Украинские БПЛА в небе Казахстана: о чём договорились Лавров и Нуртлеу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Астана обсуждали ситуацию с пролётом украинских беспилотников над территорией Казахстана. По его словам, соответствующие ведомства двух стран находятся в постоянном контакте для обсуждения этой проблемы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Об этом Лавров рассказал журналистам после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, передаёт РИА Новости.

Казахстан заверил Россию в мерах по предотвращению полётов дронов

Сергей Лавров отметил, что казахстанская сторона заверила российскую делегацию в том, что в своих контактах с Киевом поднимает вопрос о необходимости прекратить случаи пролётов украинских дронов через территорию республики. Казахстан пообещал принять меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

Найдены обломки, похожие на детали беспилотника

Ранее, 22 июня, сообщалось о находке в Атырауской области на западе Казахстана — там обнаружили предметы, напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата.

МИД Казахстана: фактов пролёта дронов над территорией нет

Комментируя информацию о находке, официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что компетентные органы страны не зафиксировали пролётов беспилотников над Казахстаном в сторону России. По его словам, специалисты продолжают проверять обстоятельства всех последних инцидентов, связанных с обнаружением предполагаемых частей БПЛА.