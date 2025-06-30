Вклады под 18,8%: Евразийский банк объявил рекордные ставки с 1 июля

С 1 июля 2025 года Евразийский банк вводит новые условия по депозиту «TURBO Депозит Накопительный» в национальной валюте. Как сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на прессс-службу банка, повышение ставок позволит казахстанцам значительно увеличить доходность своих сбережений.

Фото: banks.am

Какие вклады попадают под новые ставки

Повышение ставок распространяется как на новые депозиты, так и на продлеваемые вклады, срок действия которых подходит к концу. Это значит, что и новые, и текущие клиенты банка смогут воспользоваться обновленными условиями.

Условия для крупных вкладов от 10 миллионов тенге

Для клиентов, которые готовы разместить на депозите сумму от 10 миллионов тенге без возможности пополнения, банк предлагает максимально выгодные условия:

На срок 6 месяцев : номинальная ставка — 17,48% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) — 18,8%.



Вклады с возможностью пополнения

Для тех, кто хочет иметь гибкость в управлении своими накоплениями и возможность пополнять вклад, ставки будут немного ниже:

На тот же срок в 6 месяцев : номинальная ставка — 15,91% годовых, ГЭСВ — 17,0%.



Условия для вкладов с меньшими суммами и без ограничений

Банк предусмотрел предложения и для клиентов, которые размещают на депозитах менее 10 миллионов тенге или не хотят сразу замораживать крупную сумму:

Без пополнения : номинальная ставка — 17,22% годовых, ГЭСВ — 18,5%.

С возможностью пополнения : номинальная ставка — 15,91% годовых, ГЭСВ — 17,0%.



Как открыть вклад на новых условиях

Новые ставки действуют исключительно в тенге и доступны для оформления в отделениях Евразийского банка или его филиалах по всей стране. Клиентам рекомендуется посетить офис банка, особенно если срок их текущего депозита близок к завершению, чтобы продлить вклад на более выгодных условиях.

Почему это выгодно для клиентов

Повышенные ставки по вкладам значительно превышают средние рыночные показатели, что делает предложения Евразийского банка особенно привлекательными для тех, кто хочет не просто сохранить, но и приумножить свои накопления в условиях растущих финансовых ожиданий на рынке.