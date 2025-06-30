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30.06.2025, 15:19

Министерство труда разъяснило правило о приостановке пенсий, которое шокировало казахстанцев

Новости Казахстана 0 555

В Казахстане широкий общественный резонанс вызвало правило, согласно которому пенсионерам могут приостановить выплаты, если они не расходуют полученные средства в течение шести месяцев. Многие граждане сочли эту норму несправедливой и выразили недоумение: почему человек должен тратить пенсию обязательно и в установленные сроки, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Минтруда объяснили суть нормы

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что мера предусмотрена законодательством и направлена на борьбу с возможными случаями мошенничества. В частности, если пенсионер не пользуется деньгами продолжительное время, это может свидетельствовать о его смерти, переезде за границу или о том, что кто-то получает выплаты за него незаконно.

По словам представителей ведомства, приостанавливая выплаты после полугодового бездействия, государство пытается исключить ситуации, когда средства расходуются третьими лицами, а сам пенсионер, например, уже не проживает по указанному адресу.

Как можно восстановить выплаты

В Минтруда уточнили, что приостановка не означает окончательного прекращения выплат: пенсионер или его родственники могут обратиться в органы соцзащиты и подтвердить, что человек жив и проживает по месту регистрации. После предоставления необходимых документов начисления будут возобновлены с момента приостановки.

Почему важно своевременно обновлять данные

В министерстве напомнили, что пожилым людям важно своевременно сообщать об изменении места жительства и обновлять документы. В противном случае есть риск попасть под действие правила приостановки пенсии. Также стоит периодически проверять движение средств на пенсионном счете, чтобы избежать недоразумений и лишних затрат времени на восстановление выплат.

Общественная реакция и комментарии юристов

Юристы, комментируя ситуацию, отметили, что подобные меры встречаются и в других странах для предотвращения неправомерного получения социальных выплат. Однако они подчеркнули, что государственные органы должны лучше информировать пенсионеров о таких правилах, чтобы не создавать стрессовых ситуаций для пожилых людей, которые могут не сразу понять, почему прекратились выплаты.

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