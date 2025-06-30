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30.06.2025, 16:08

Местная полицейская служба ликвидирована: Президент Казахстана подписал новый закон

Новости Казахстана 0 587

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел», сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Какие законы изменены

Принятым законом внесены поправки в ряд ключевых нормативных актов, в том числе:

  • «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»;

  • «О правоохранительной службе»;

  • «О жилищных отношениях»;

  • «О профилактике правонарушений»;

  • «О дактилоскопической и геномной регистрации»;

  • а также в другие законодательные акты, регулирующие сферу деятельности правоохранительных органов.

Изменения в правоохранительной службе

Первый блок поправок касается совершенствования порядка прохождения службы в правоохранительных органах. Эти изменения направлены на упрощение процедур и повышение эффективности работы сотрудников полиции и других правоохранительных структур.

Усиление социальной защиты сотрудников

Второй блок поправок предусматривает меры по повышению социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, а также военнослужащих. Это включает вопросы, связанные с жильем, социальными выплатами и льготами для сотрудников и их семей.

Совершенствование работы органов внутренних дел

Третий блок поправок нацелен на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел. В рамках реализации указа Президента «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» уточнены цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности МВД, а также компетенция уполномоченных государственных органов.

В числе ключевых изменений – упразднение местной полицейской службы. Это сделано для оптимизации структуры полиции и повышения эффективности организации ее работы.

Промышленное использование конопли и профилактика правонарушений

Четвертый блок поправок связан с мерами по промышленному использованию конопли и профилактикой правонарушений. В частности, законом определена компетенция правительства по установлению сортов конопли, которые разрешено культивировать в промышленных целях, не связанных с производством наркотиков. Также установлен порядок промышленной переработки этой продукции.

Когда закон вступит в силу

Полный текст нового закона будет опубликован в официальных печатных изданиях. После публикации закон вступит в силу в установленные сроки.

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