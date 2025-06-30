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30.06.2025, 16:27

В Казахстане полицейский «вцепился» в мопед и поймал угонщика на ходу (видео)

Новости Казахстана 0 487

В Алматы задержали молодого человека, подозреваемого в серии угонов мопедов. Для поимки преступника старшему лейтенанту полиции Елдару Токташеву пришлось буквально схватиться за мопед на ходу, рискуя собственной жизнью, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Погоня в центре Алматы

Инцидент произошёл на пересечении улиц Толе би и Тлендиева. Камеры наблюдения зафиксировали, как по улице Толе би на высокой скорости мчится мопед, на котором сидит угонщик. За заднюю часть мопеда вцепился полицейский, которого волокло по асфальту на значительном расстоянии.

Подозреваемых не удалось задержать на автомобиле

По информации Департамента полиции Алматы, мопед был угнан двумя молодыми людьми в мотоциклетных шлемах. Оперативная группа начала прочёсывать район, но задержать подозреваемых на служебном автомобиле оказалось невозможно из-за затора на светофоре.

Смелое решение полицейского

Старший лейтенант Елдар Токташев принял решение продолжить преследование пешком. Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель мопеда попытался скрыться. Тогда полицейский ухватился за нарушителя, чтобы не дать ему уехать.

Опасная схватка и задержание

В ходе погони мопед протащил полицейского несколько десятков метров по асфальту, пока транспортное средство не врезалось в автомобиль. Несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции не отпустил подозреваемого и смог его задержать.

Подозреваемый причастен к серии краж

Как сообщили в ДП Алматы, задержанный может быть причастен как минимум к четырём эпизодам краж мопедов на территории города. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, ведётся досудебное расследование.

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