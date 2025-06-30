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30.06.2025, 17:09

Многокилометровые пробки на границе Казахстана с Россией: биометрия парализовала движение

Новости Казахстана 0 710

На пограничном переходе «Жайсан», соединяющем Оренбургскую область России и Актюбинскую область Казахстана, сложилась критическая транспортная ситуация. Многокилометровая пробка парализовала движение, вызвав настоящий коллапс, сообщает Lada.kz со ссылкой на 56orb.ru.

 

 

Очередь к пункту пропуска Сагарчин у границы с Оренбургской области занимает до суток и более. Фото: Соцсети
Очередь к пункту пропуска Сагарчин у границы с Оренбургской области занимает до суток и более. Фото: Соцсети

Семьи с детьми и пожилыми застряли в пробке на 10 часов и более

Уже несколько дней легковые автомобили, в которых находятся семьи с маленькими детьми и пожилыми пассажирами, вынуждены простаивать в ожидании проезда через границу от 10 часов и дольше. В одном из телеграм-каналов появилось видео, запечатлевшее ситуацию на пункте пропуска.

Очевидцы отмечают, что условия для ожидания полностью отсутствуют: людям негде приобрести питьевую воду, нет туалетов и мест для отдыха. Многие водители и пассажиры остаются ночевать в автомобилях без возможности купить еду или получить медицинскую помощь.

Водители предлагают решения, но власти объясняют пробки ремонтом

Водители предлагают разделить движение на полосы для казахстанцев и россиян, чтобы разгрузить поток автомобилей через «Жайсан». Однако в департаменте госдоходов Казахстана заявляют, что причина заторов не в организации движения, а в дорожных работах.

По словам руководителя отдела экспортного контроля Департамента государственных доходов по Актюбинской области Амиржана Мухамедьярова, с 13 мая на республиканской трассе Самара — Шымкент, ведущей к «Жайсану», начался ремонт. На участке установлены временные светофоры и строительный шлагбаум, что значительно снижает пропускную способность дороги и приводит к скоплению транспорта.

Ситуация остается напряженной, водители ждут мер от властей

Несмотря на заверения чиновников, ситуация на границе продолжает оставаться острой. Водители и пассажиры, застрявшие в пробке, призывают власти Казахстана и России принять срочные меры для нормализации работы пограничного пункта и организации безопасного и комфортного ожидания.

Проблемы и на других пунктах: заторы на «Курмангазы»

Схожая обстановка наблюдается на автомобильном пункте пропуска «Курмангазы», соединяющем Атыраускую область Казахстана с Астраханской областью России. Здесь также фиксируются большие скопления легковых и грузовых автомобилей. Водители жалуются на длительное ожидание под палящим солнцем без укрытия и неопределенность сроков прохождения границы.

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