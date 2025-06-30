18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.06.2025, 17:45

Марата Бекетаева приговорили к 9 годам лишения свободы

Новости Казахстана 0 817

Бывший министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев признан виновным по уголовному делу и приговорен к девяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции (Антикор) Данияр Бигайдаров, передает Lada.kz. 

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Обвинения против экс-министра

Согласно информации Антикора, в отношении Бекетаева велось расследование по обвинениям в совершении мошенничества, хищении в особо крупном размере, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Дело проходило под грифом «Секретно»

Бигайдаров отметил, что расследование проходило в условиях строгой секретности, и все материалы уголовного дела, а также детали преступления не подлежат огласке.

«В связи с тем, что следствие по данному делу велось под грифом „Секретно“, все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению. Поэтому полностью ответить на данный вопрос я, к сожалению, не могу: ограничен уголовным законодательством», — пояснил официальный представитель Антикора.

В октябре 2023 года был задержан бывший министр юстиции Марат Бекетаев. По данным Антикоррупционной службы, экс-чиновника подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями.

В июле прошлого года стало известно о завершении расследования по делу Бекетаева, после чего стороны приступили к ознакомлению с материалами.

Позже в Антикоре уточнили, что Бекетаеву вменяются не только злоупотребление полномочиями, но и хищение бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничество, а также участие в незаконной предпринимательской деятельности.

В октябре появилась информация о том, что уголовное дело в отношении Бекетаева получило гриф «Секретно».

Как пояснял тогда заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов, дела были засекречены в связи с тем, что расследуются арбитражные эпизоды, где миллионы долларов расходовались не по назначению и не в интересах республики.

 

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…