Марата Бекетаева приговорили к 9 годам лишения свободы

Бывший министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев признан виновным по уголовному делу и приговорен к девяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции (Антикор) Данияр Бигайдаров, передает Lada.kz.

Фото: primeminister.kz

Обвинения против экс-министра

Согласно информации Антикора, в отношении Бекетаева велось расследование по обвинениям в совершении мошенничества, хищении в особо крупном размере, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Дело проходило под грифом «Секретно»

Бигайдаров отметил, что расследование проходило в условиях строгой секретности, и все материалы уголовного дела, а также детали преступления не подлежат огласке.

«В связи с тем, что следствие по данному делу велось под грифом „Секретно“, все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению. Поэтому полностью ответить на данный вопрос я, к сожалению, не могу: ограничен уголовным законодательством», — пояснил официальный представитель Антикора.

В октябре 2023 года был задержан бывший министр юстиции Марат Бекетаев. По данным Антикоррупционной службы, экс-чиновника подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями.

В июле прошлого года стало известно о завершении расследования по делу Бекетаева, после чего стороны приступили к ознакомлению с материалами.

Позже в Антикоре уточнили, что Бекетаеву вменяются не только злоупотребление полномочиями, но и хищение бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничество, а также участие в незаконной предпринимательской деятельности.

В октябре появилась информация о том, что уголовное дело в отношении Бекетаева получило гриф «Секретно».

Как пояснял тогда заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов, дела были засекречены в связи с тем, что расследуются арбитражные эпизоды, где миллионы долларов расходовались не по назначению и не в интересах республики.