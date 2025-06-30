Антикоррупционная служба упразднена: в Казахстане создают новое ведомство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым утвердил реорганизацию Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) путем присоединения его к Комитету национальной безопасности (КНБ) страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

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Служба Антикоррупции войдет в структуру КНБ

Согласно тексту указа, Агентство по противодействию коррупции реорганизовано через слияние с КНБ. На его базе образуется новое ведомство — Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Таким образом, борьба с коррупцией теперь станет частью компетенции силового ведомства.

Передача функций по антикоррупционной политике

Функции Антикоррупционной службы по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации мер в сфере борьбы с коррупцией, минимизации причин и условий, способствующих коррупционным нарушениям, а также формированию антикоррупционной культуры передаются Агентству по делам государственной службы. Теперь именно это ведомство будет определять стратегию противодействия коррупции в стране.

Правопреемники и распределение полномочий

Комитет национальной безопасности и Агентство по делам государственной службы определены правопреемниками прав и обязательств Антикоррупционной службы в соответствии с переданными функциями и полномочиями. Каждое из ведомств получит ту часть компетенций Антикора, которая соответствует его новым обязанностям.

Сроки подготовки новых положений и предложений

КНБ поручено в течение месяца подготовить и внести на рассмотрение Президента проект Положения о Службе по противодействию коррупции. Совместно с правительством и Агентством по делам госслужбы КНБ должен разработать предложения по перераспределению штатной численности сотрудников в соответствии с новыми задачами.

В свою очередь, Агентство по делам государственной службы в течение месяца должно внести проект Указа о внесении изменений в собственное положение, чтобы закрепить новые функции и полномочия.

Дополнительные меры и подготовка законопроекта

Кроме того, КНБ и Агентство по делам госслужбы должны в течение двух месяцев принять все необходимые меры для реализации положений нового Указа Президента.

Правительству поручено до 1 сентября 2025 года подготовить и представить на рассмотрение Мажилиса проект закона, который обеспечит правовую реализацию изменений, предусмотренных указом.

Контроль за исполнением и вступление в силу

Контроль за исполнением президентского указа возложен на Администрацию Президента Республики Казахстан. Документ вступает в силу с момента его подписания Касым-Жомартом Токаевым.