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30.06.2025, 19:21

В Казахстане официально запрещено скрывать лицо в общественных местах: Токаев подписал закон

Новости Казахстана 0 654

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство, касающиеся ношения одежды, закрывающей лицо. Теперь ношение таких предметов в общественных местах официально запрещено, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: news.tek.fm
Фото: news.tek.fm

Запрет закреплен в новом законе

Как уточняется, норма о запрете на ношение одежды, затрудняющей идентификацию лица, была включена в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».

В каких случаях лицо можно закрывать

Согласно тексту закона, ношение в общественных местах одежды или аксессуаров, препятствующих распознаванию лица, запрещается. Однако предусмотрен ряд исключений. Закрывать лицо разрешено в следующих случаях:

  • для исполнения требований законов Казахстана;

  • при выполнении служебных, должностных или трудовых обязанностей;

  • в медицинских целях (например, маски для защиты от инфекций);

  • в рамках мер гражданской защиты;

  • из-за погодных условий (например, в сильный мороз);

  • во время спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий.

Цель принятия закона

Запрет направлен на обеспечение безопасности в общественных местах, а также на упрощение работы правоохранительных органов. Возможность идентифицировать лицо гражданина позволяет предотвращать преступления и оперативнее реагировать на происшествия.

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