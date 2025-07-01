В Казахстане официально запрещено скрывать лицо в общественных местах: Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство, касающиеся ношения одежды, закрывающей лицо. Теперь ношение таких предметов в общественных местах официально запрещено, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: news.tek.fm

Запрет закреплен в новом законе

Как уточняется, норма о запрете на ношение одежды, затрудняющей идентификацию лица, была включена в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».

В каких случаях лицо можно закрывать

Согласно тексту закона, ношение в общественных местах одежды или аксессуаров, препятствующих распознаванию лица, запрещается. Однако предусмотрен ряд исключений. Закрывать лицо разрешено в следующих случаях:

для исполнения требований законов Казахстана;

при выполнении служебных, должностных или трудовых обязанностей;

в медицинских целях (например, маски для защиты от инфекций);

в рамках мер гражданской защиты;

из-за погодных условий (например, в сильный мороз);

во время спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий.

Цель принятия закона

Запрет направлен на обеспечение безопасности в общественных местах, а также на упрощение работы правоохранительных органов. Возможность идентифицировать лицо гражданина позволяет предотвращать преступления и оперативнее реагировать на происшествия.