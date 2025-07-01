«Хлеб с привкусом резины»: в Уральске нашли перчатку внутри буханки

В одном из магазинов Уральска произошел вопиющий инцидент, который активно обсуждается в соцсетях: среди привезенных буханок хлеба оказалась одна с резиновой перчаткой внутри, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: instagram.com/zhaloby_uralsk_

«Это просто ужас»: продавец рассказала о находке

Снимки необычного хлеба опубликовала сотрудница магазина. В подписи к фото женщина написала, что работает продавцом и сама не сразу заметила инородный предмет в продукте. По ее словам, случай шокировал персонал:

«Работаю в магазине продавцом, и нам сегодня привезли вот такой хлеб. Сразу не заметила даже. Это просто ужас».

Бурная реакция в соцсетях: от шока до воспоминаний

Публикация быстро вызвала оживленное обсуждение среди пользователей. Многие выразили негодование и недоумение:

«А ведь кто-то из рабочих явно искал перчатку свою».

«Офигеть! За свои 50 лет впервые вижу такое».

«Я пеку хлеб сама и могу с уверенностью сказать — такое невозможно не заметить на производстве. Это халатность и неуважение к потребителю».

Некоторые поделились собственным опытом, напомнив, что подобные случаи происходили и раньше:

«Однажды в магазине купила баночку рыбных консервов, а там в масле — строительная перчатка. Поужинали, называется».

«Человеческий фактор» или угроза для здоровья?

Несмотря на волну критики, нашлись и те, кто попытался оправдать произошедшее, сославшись на человеческий фактор на производстве:

«Ну это производство, а там человеческий фактор… Может случиться и попасть все что угодно. Но не надо делать из этого панику».

Тем не менее большинство комментаторов уверены: подобный инцидент — не просто брак, а показатель отсутствия контроля качества и серьезная угроза для здоровья потребителей.

Что советуют горожане?

Многие пользователи рекомендовали автору публикации не ограничиваться постом в соцсетях, а направить официальное обращение в Уральское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля. По их мнению, только вмешательство надзорных органов поможет предотвратить подобные случаи в будущем.