В Казахстане взят под стражу экс-командующий войсками регионального командования "Восток"

В Казахстане взяли под стражу бывшего командующего войсками регионального командования «Восток». Об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции (Антикор). Задержанный – генерал-майор в отставке, который ранее занимал высокую должность в военной системе страны, сообщает Lada.kz.

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Подозрение в мошенничестве на крупную сумму

Согласно предварительным данным следствия, генерал-майор подозревается в завладении денежными средствами предпринимателя в особо крупном размере. По информации Антикора, злоумышленник воспользовался своим служебным положением и доверием со стороны потерпевшего.

Обещания доходности от «соцпроектов»

Отмечается, что генерал-майор убеждал предпринимателя в том, что с помощью представителей государственных органов и зарубежных партнеров можно получить высокий доход от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана. Эти обещания, по данным следствия, оказались лишь прикрытием для хищения денег.

Ход расследования

В Антикоррупционной службе уточнили, что расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также возможные соучастники.