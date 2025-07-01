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01.07.2025, 06:45

Казахстанец украл 39 млн тенге из терминалов, оставаясь незамеченным

Новости Казахстана 0 70 357

Бывший технический специалист в Лисаковске признан виновным в краже свыше 39 миллионов тенге. Мужчина на протяжении полутора лет взламывал платежные терминалы и похищал наличные средства, используя служебное положение, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: baigenews.kz
Фото: baigenews.kz

Как инженер обналичивал деньги с терминалов

По информации Лисаковского городского суда, подсудимый Б. был трудоустроен в качестве технического специалиста для обслуживания и инкассации платежных терминалов, принадлежащих одному из товариществ с ограниченной ответственностью в Лисаковске. Терминалы находились как в самом городе, так и вдоль трассы Костанай–Житикара.

В ходе работы Б. освоил методы, позволявшие изымать наличные из терминалов самообслуживания без отражения операций в сертифицированной системе платежей. Это позволяло скрывать хищения от бухгалтерского и технического контроля компании.

Хищения длились полтора года

Суд установил, что преступная схема действовала с июня 2022 года по ноябрь 2023 года. В этот период подсудимый регулярно забирал деньги из доверенных ему терминалов, не проводя операции через систему учета и не передавая средства в кассу предприятия.

Факт кражи раскрылся лишь после проведения комиссионной круговой инкассации 20 терминалов. В ходе проверки обнаружился значительный недостача денежных средств.

Ущерб превысил 39 миллионов тенге

В результате действий Б. юридическому лицу был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 39 миллионов тенге. Деньги были похищены с автоматов самообслуживания, предназначенных для приема платежей населения.

Приговор суда: 8 лет лишения свободы

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, суд постановил лишить Б. права занимать руководящие и материально-ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 5 лет после освобождения.

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