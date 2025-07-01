Реальные зарплаты оказались гораздо ниже после перерасчета: казахстанцам открыли глаза

После пересмотра методики расчета средней заработной платы, с включением данных о малом бизнесе, в Казахстане зафиксировано резкое снижение этого показателя. По обновленной информации Бюро национальной статистики, в первом квартале 2025 года средняя зарплата составила 399 237 тенге, что на 5,65% меньше стандартного показателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Для сравнения, ранее, без учета зарплат работников малого бизнеса, средняя номинальная зарплата в стране составляла 423 133 тенге. За первый квартал она снизилась на 2,7%, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост на 10,7%. Однако включение зарплат почти 1,4 млн человек из малого бизнеса существенно снизило общую среднюю сумму.
Анализ данных за первый квартал 2025 года показал, что самые низкие средние заработные платы зарегистрированы в сферах:
Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 223 341 тенге в месяц;
Услуги по проживанию и питанию – 255 335 тенге;
Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов – 280 923 тенге;
Искусство, развлечения и отдых – 281 616 тенге;
Административное и вспомогательное обслуживание – 298 652 тенге.
Эти отрасли остаются наименее привлекательными по уровню доходов, что отражает специфику казахстанского рынка труда.
В то же время в ряде сфер зарегистрированы высокие показатели средней номинальной зарплаты. Безусловным лидером стала горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где в среднем выплачивается 921 813 тенге в месяц. Для сравнения, общий уровень зарплаты в промышленности составляет 546 450 тенге.
Среди других отраслей с высокими доходами выделяются:
Финансовая и страховая деятельность – 805 978 тенге;
Информация и связь – 707 198 тенге;
Профессиональная, научная и техническая деятельность – 517 498 тенге;
Транспорт и складирование – 512 975 тенге.
В сфере обрабатывающей промышленности средняя зарплата составила 441 558 тенге, а в строительстве – 385 256 тенге.
Размер средней заработной платы в Казахстане заметно отличается в зависимости от региона. В первом квартале 2025 года наибольшие оклады получали жители следующих областей:
Ұлытау – 588 974 тенге;
Атырауская область – 586 655 тенге;
Мангистауская область – 564 476 тенге.
В столице страны, Астане, средняя зарплата составила 507 595 тенге, а в Алматы – 472 633 тенге. Для сравнения, в Шымкенте этот показатель значительно ниже и составляет 295 787 тенге.
Самые низкие доходы зафиксированы в Северо-Казахстанской области, где средняя заработная плата составила всего 278 727 тенге в месяц. В числе регионов с относительно низкими зарплатами также оказались Жамбылская (298 177 тенге), Жетісу (297 572 тенге) и Туркестанская области (303 270 тенге).
Кроме средней, в Казахстане рассчитывают медианную зарплату, которая отражает доход "середнячка" – сотрудника, который находится ровно посередине распределения зарплат по величине. В первом квартале 2025 года медианная зарплата составила 300 307 тенге.
Однако, несмотря на рост номинальных зарплат, реальный рост доходов за год после корректировки на инфляцию оказался минимальным – лишь 1,2%. Это самый низкий показатель среди стран Евразийского экономического союза, что свидетельствует о значительном влиянии инфляционных процессов на покупательную способность казахстанцев.
Комментарии0 комментарий(ев)