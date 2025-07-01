Реальные зарплаты оказались гораздо ниже после перерасчета: казахстанцам открыли глаза

После пересмотра методики расчета средней заработной платы, с включением данных о малом бизнесе, в Казахстане зафиксировано резкое снижение этого показателя. По обновленной информации Бюро национальной статистики, в первом квартале 2025 года средняя зарплата составила 399 237 тенге, что на 5,65% меньше стандартного показателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Для сравнения, ранее, без учета зарплат работников малого бизнеса, средняя номинальная зарплата в стране составляла 423 133 тенге. За первый квартал она снизилась на 2,7%, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост на 10,7%. Однако включение зарплат почти 1,4 млн человек из малого бизнеса существенно снизило общую среднюю сумму.

Где зафиксированы самые низкие зарплаты по отраслям

Анализ данных за первый квартал 2025 года показал, что самые низкие средние заработные платы зарегистрированы в сферах:

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 223 341 тенге в месяц;

Услуги по проживанию и питанию – 255 335 тенге;

Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов – 280 923 тенге;

Искусство, развлечения и отдых – 281 616 тенге;

Административное и вспомогательное обслуживание – 298 652 тенге.

Эти отрасли остаются наименее привлекательными по уровню доходов, что отражает специфику казахстанского рынка труда.

Лидеры по средним зарплатам среди отраслей

В то же время в ряде сфер зарегистрированы высокие показатели средней номинальной зарплаты. Безусловным лидером стала горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где в среднем выплачивается 921 813 тенге в месяц. Для сравнения, общий уровень зарплаты в промышленности составляет 546 450 тенге.

Среди других отраслей с высокими доходами выделяются:

Финансовая и страховая деятельность – 805 978 тенге;

Информация и связь – 707 198 тенге;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 517 498 тенге;

Транспорт и складирование – 512 975 тенге.

В сфере обрабатывающей промышленности средняя зарплата составила 441 558 тенге, а в строительстве – 385 256 тенге.

Разброс зарплат по регионам Казахстана

Размер средней заработной платы в Казахстане заметно отличается в зависимости от региона. В первом квартале 2025 года наибольшие оклады получали жители следующих областей:

Ұлытау – 588 974 тенге;

Атырауская область – 586 655 тенге;

Мангистауская область – 564 476 тенге.

В столице страны, Астане, средняя зарплата составила 507 595 тенге, а в Алматы – 472 633 тенге. Для сравнения, в Шымкенте этот показатель значительно ниже и составляет 295 787 тенге.

Самые низкие доходы зафиксированы в Северо-Казахстанской области, где средняя заработная плата составила всего 278 727 тенге в месяц. В числе регионов с относительно низкими зарплатами также оказались Жамбылская (298 177 тенге), Жетісу (297 572 тенге) и Туркестанская области (303 270 тенге).

Медианная зарплата и влияние инфляции

Кроме средней, в Казахстане рассчитывают медианную зарплату, которая отражает доход "середнячка" – сотрудника, который находится ровно посередине распределения зарплат по величине. В первом квартале 2025 года медианная зарплата составила 300 307 тенге.

Однако, несмотря на рост номинальных зарплат, реальный рост доходов за год после корректировки на инфляцию оказался минимальным – лишь 1,2%. Это самый низкий показатель среди стран Евразийского экономического союза, что свидетельствует о значительном влиянии инфляционных процессов на покупательную способность казахстанцев.