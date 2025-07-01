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01.07.2025, 08:28

С 1 июля – новые правила и цены: что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 145

С июля 2025 года в Казахстане вступают в силу сразу несколько нововведений, которые повлияют на разные сферы жизни граждан: от тарифов на газ до судебной системы. Tengrinews.kz подготовил подробный обзор, сообщает Lada.kz.

© Sputnik / Михаил Киреев
© Sputnik / Михаил Киреев

Предельные цены на газ обновлены

С 1 июля начнут действовать новые предельные цены на товарный газ, дифференцированные по категориям потребителей:

  • Для крупных коммерческих потребителей в Алматы, Алматинской области и Жетысу максимальная цена составит 76 686 тенге за тысячу кубометров (без НДС).

  • Для остальных категорий потребителей тарифы будут заметно ниже — максимальная цена в этой группе достигнет 39 979 тенге за тысячу кубометров в Алматы, Алматинской и Улытауской областях.

Также Министерство энергетики предложило сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ на текущем уровне — 51 932 тенге за тонну — на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Новый профессиональный праздник: День работников морского и речного транспорта

В Казахстане учрежден новый профессиональный праздник — День работников морского и речного транспорта. Он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье июля. В 2025 году праздник состоится впервые — 7 июля.

Профессиональные приемные семьи: новое положение

С 1 июля вступает в силу новое положение о профессиональных приемных семьях, утвержденное Министерством просвещения. Согласно нему:

  • Приемными родителями могут стать граждане Казахстана от 30 до 63 лет, если они соответствуют установленным требованиям.

  • В одну профессиональную семью можно временно устроить до четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

  • Ежемесячная оплата труда приемного воспитателя составит 70 МРП (275 240 тенге), а на содержание каждого ребенка будет выделяться по 10 МРП (39 320 тенге).

Шар EXPO в Астане получит новое назначение

Сфера Nur Alem, более известная как шар EXPO, с 1 июля передается в ведение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Ранее объект находился под управлением компании QazExpoCongress.

Министр Жаслан Мадиев сообщил, что в павильоне сейчас идет масштабная реконструкция, музейные экспонаты уже перемещены в другие музеи по тематике. Обновленный объект планируют открыть в октябре, во время форума Digital Bridge.

Банки начнут передавать данные по счетам граждан

С 1 июля банки, филиалы иностранных банков, Казпочта и Банк развития Казахстана начнут предоставлять Национальному банку расширенные виды отчетности по банковским счетам казахстанцев. В отчетах будут указаны:

  • сведения о владельцах счетов,

  • данные по договорам и операциям.

Хотя основная информация будет обезличена, регулятор сможет по запросу получать ИИН или БИН владельцев. Эта мера направлена на повышение прозрачности и противодействие финансовым правонарушениям.

В Астане откроется департамент кассационных судов

С июля в столице начнут работу три кассационных суда по гражданским, уголовным и административным делам. Для обеспечения их деятельности будет создан отдельный территориальный орган — департамент кассационных судов.

Численность судей составит 90 человек. Финансирование новых судов и департамента предусмотрено в республиканском бюджете, при этом расходы не превысят 6,5% от общей суммы программы, охватывающей все госорганы.

Стартует маркировка бытовой химии

С 1 июля в Казахстане запускается пилотный проект по обязательной маркировке бытовой химии: мыла, моющих средств, салфеток и аналогичных товаров. В рамках проекта проверят методы нанесения кодов, интеграцию с бизнес-процессами и работоспособность системы маркировки.

Выходные в июле 2025 года

Для работающих по пятидневной неделе в июле предусмотрены 9 выходных и 22 рабочих дня, а для работающих по шестидневке — 5 выходных и 26 рабочих дней.

Особое внимание стоит уделить празднованию Дня столицы — 6 июля, который в 2025 году выпадает на воскресенье. Согласно закону, выходной переносится на понедельник, 7 июля, благодаря чему казахстанцев ждут длинные выходные — с 5 по 7 июля включительно.

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